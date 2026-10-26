Suben un 9,7% los precios industriales en septiembre, tercer menor incremento del país donde repuntan un 18,3%

Archivo - Exterior de una empresa en Valladolid. - Photogenic/M.A Santos - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León crecieron un 9,7 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, muy por debajo de la media donde repuntaron un 18,e por ciento, según los datos publicados este lunes por el INE y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento en la evolución de los precios industriales del país que registró variaciones anuales positivas en todas las comunidades lideradas por Canarias (45,9 por ciento), Principado de Asturias (44,9 por ciento) e Illes Balears (40,4 por ciento). Por su parte, Extremadura (6 por ciento), Cantabria (8,2 por ciento) y la propia Castilla y León presentaron los menores aumentos.

El mayor repunte de los precios industriales en comparación con los datos de septiembre de 2025 se dio en la partida de energía, con un diez por ciento, seguido de los bienes intermedios y los de consumo, con un 0,3 por ciento y los bienes de equipo, con el 0,1 por ciento.

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales subieron un 1,9 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media donde han crecido un cuatro por ciento. En este caso, los precios de la energía subieron un 7,3 por ciento, con subidas más moderadas en bienes intermedios (1,4 por ciento) y bienes de equipo (0,5 por ciento).