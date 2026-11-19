VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cifrado en aproximadamente 300 millones de euros el coste de la subida salarial para los empleados públicos, una cuantía que se corresponde con el cálculo que el Ejecutivo autonómico ya había realizado para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) de 2027, actualmente en tramitación en las Cortes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha explicado que el proyecto presupuestario presentado el pasado 13 de octubre ya incluía un incremento retributivo del 4,5 por ciento para 2027, al que se suma un 1 por ciento adicional dividido en dos tramos del 0,5 por ciento ligados a la inflación -uno con efecto retroactivo desde enero de 2026 y otro correspondiente a 2027-.

El portavoz de la Junta ha señalado que, aunque estas cantidades aún no están confirmadas en el decreto ley del Gobierno central, es muy previsible que sean definitivas dado que la inflación de 2026 supera el 4 por ciento, muy por encima del umbral del 1,5 por ciento fijado para activar las subidas adicionales. De este modo, la actualización global a aplicar en 2027 alcanzará el 5,5 por ciento.

Respecto a los plazos de abono, Fernández Carriedo ha detallado que el pleno definitivo de debate de los presupuestos autonómicos está previsto para el 15 de diciembre, lo que permitirá su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y su entrada en vigor el 1 de enero. Con ello, la Administración autonómica podrá hacer frente desde esa fecha al incremento del 4,5 por ciento, mientras que los dos tramos adicionales del 0,5 por ciento se abonarán una vez se certifiquen oficialmente los datos definitivos de inflación.

Asimismo, el titular de Economía ha precisado que el gasto total de personal de la Comunidad -que incluye también las aportaciones del capítulo 4 destinadas a las universidades y a la enseñanza concertada- ronda los 6.000 millones de euros, una cantidad cuyo incremento supera ligeramente los 300 millones de subida salarial prevista.

Así, este aumento global responde igualmente a otros conceptos como la carrera profesional y acuerdos sectoriales firmados en sanidad, educación o el operativo de prevención y extinción de incendios.

Por último, Fernández Carriedo ha recordado que, pese a tratarse de legislación básica del Estado, el Gobierno central no aporta financiación específica para estas subidas, por lo que se sufragan "íntegramente" con recursos propios de la Junta de Castilla y León, al tiempo que ha indicado que cerca del 90 por ciento del gasto de personal de la Comunidad, que suma casi 100.000 trabajadores, corresponde a sanidad, educación y servicios sociales, mientras que poco más del 10 por ciento se destina al resto de servicios públicos.