Sucesos.- Evacuado un montañero tras sufrir una caída en el Pico Almanzor en Candeleda (Ávila)

Evacuado un montañero tras sufrir una caída en el Pico Almanzor en Candeleda (Ávila) - 112 CYL

VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de unos 40 años ha sido evacuado tras sufrir una caída cuando bajaba del Pico Almanzor a la altura de Portilla Bermeja, en el término municipal de Candeleda (Ávila), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, a las 12.38 horas, en la que se solicitaba asistencia para el varón herido en un hombro.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y enviar recurso a la zona.

Además, ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de los senderistas y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo. Asimismo, desde el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil.

Así, el helicóptero de rescate se ha acercado a las inmediaciones del refugio Laguna Grande de Gredos, hasta donde han llegado los montañeros, para permitir la bajada de los rescatadores, tras lo que la enfermera rescatadora ha prestado los primeros auxilios al herido.

Finalmente, el herido ha sido trasladado hasta la localidad de Barco de Ávila, donde esperaba el personal sanitario, y posteriormente, se le ha llevado al Complejo Asistencial de Ávila en ambulancia de soporte vital básico.