Fallece en Cruces el niño vizcaíno atropellado el sábado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos)

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El niño vizcaíno de 10 años que fue atropellado en la noche del pasado sábado por un tractor en la plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros (Burgos) ha fallecido en el Hospital de Cruces, en el municipio vizcaíno de Barakaldo, al que fue trasladado tras el accidente. La muerte se ha producido en las últimas horas, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 22.31 horas del sábado, cuando el 112 recibió un aviso de un atropello a un niño, que se encontraba inconsciente.

El 112 avisó a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico, al personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una unidad medicalizada de emergencias (UME). El menor herido fue trasladado en la UME al Hospital de Cruces, donde finalmente ha fallecido.

La familia del niño se encuentra muy vinculada a Espinosa de los Monteros, localidad burgalesa en la que pasaban los veranos desde hace muchos años. El Ayuntamiento ha convocado a los vecinos a guardar un minuto de silencio este miércoles, a las 13.00 horas, para expresar su dolor por la pérdida del pequeño.