Detenido por cuadruplicar la tasa de alcohol y volcar con el camión en el que transportaba mercancías peligrosas

Camión implicado en un accidente en la N-122 y cuyo conductor cuadruplicó la tasa de alcoholemia. - SUBD. GOBIERNO SORIA

SORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión que transportaba mercancías peligrosas ha sido detenido tras cuadruplicar la tasa de alcoholemia al someterse a un control después de volcar con el vehículo en Langa de Duero (Soria), según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron a las 14.15 horas del día 3 de octubre de 2025 en kilómetros 242,450 de la N-122, término municipal de Langa de Duero (Soria), cuando se recibió aviso del accidente en Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil.

El aviso informaba de la salida de la vía y posterior vuelco por parte de un camión que transportaba mercancías peligrosas. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Soria y un equipo de Investigación de Siniestros (EIS) perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Una vez en lugar del siniestro vial se realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, que resultó ileso, arrojando tasas de 0,62 y 0,60 miligramos por litro de alcohol en aire espirado. Así, el conductor cuadruplicó las tasas permitidas al ser de 0,15 miligramos por litro para los vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas y el conductor fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de El Burgo de Osma (Soria).