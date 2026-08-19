Detenido en Salamanca tras una peligrosa huida después de robar una furgoneta y dar positivo en alcohol y drogas

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de los delitos de hurto, contra la seguridad vial y desobediencia a agentes de la autoridad, tras sustraer una furgoneta de reparto y, bajo la ingesta de alcohol y drogas, emprender una huida a gran velocidad por distintas calles de la ciudad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo cuando los agentes recibieron un aviso que alertaba de la sustracción de una furgoneta de reparto que se encontraba con las llaves puestas, además de facilitar la descripción del vehículo y de la persona que lo conducía.

Con la información aportada, los policías localizaron el vehículo en el centro de la ciudad y conminaron al conductor a que detuviera la marcha y descendiera del mismo. El varón desoyó las indicaciones policiales y reinició la marcha a gran velocidad, incluso en sentido contrario, lo que vulneraba de forma reiterada las normas de circulación.

Durante la persecución, el detenido puso en peligro en varias ocasiones a otros conductores y peatones y cruzó incluso una zona peatonal con el vehículo sustraído. Finalmente, el coche colisonó con unas jardineras, momento en el que el conductor descendió del mismo y continuó la huida a pie.

Los agentes, que no habían perdido de vista al conductor durante la huida, continuaron la persecución a pie y le dieron el alto en repetidas ocasiones mientras el hombre hizo caso omiso a las indicaciones policiales, hasta que finalmente fue interceptado y detenido. Como consecuencia de la conducción realizada durante la huida, se produjeron daños en el mobiliario urbano. Además, las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas al detenido dieron resultado positivo.

Entre las pertenencias del detenido se localizaron diversos efectos que podrían guardar relación con otros hechos delictivos, por lo que se están realizando las comprobaciones oportunas para determinar su posible relación. Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.