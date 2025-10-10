Sucesos.Evacuado en helicóptero un trabajador inconsciente tras caer desde un andamio en Tarazona de Guareña (Salamanca)

SALAMANCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador inconsciente ha sido evacuado al Centro Asistencial Universitario de Salamanca en la mañana de este viernes en un helicóptero medicalizado tras haberse caído de un andamio en la localidad salmantina de Tarazona de Guareña.

Tal y como ha informado en un comunicado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 10.07 horas les han informado de la caída de un trabajador desde un andamio a una altura aproximada de unos dos metros, en la calle Reyes de España, en Tarazona de Guareña.

Según ha indicado la persona que ha alertado al 112, la víctima se encontraba inconsciente. El 112 ha informado de estos hechos a la Guardia Civil (COS) de Salamanca y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 43 años que ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al hospital de la capital salmantina.