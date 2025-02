Susana Suárez sustituye a Teira como portavoz de Vox en la Comisión de Economía y Hacienda

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La procuradora de Vox por Segovia, Susana Suárez Villagrá, sustituirá al salmantino Javier Bernardo Teira Lafuente como portavoz de los de Santiago Abascal en la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes de Castilla y León.

Esta sustitución ha sido comunicada por el Grupo Vox en la mañana de este mismo lunes y se ha hecho efectiva al inicio de la Comisión de Economía y Hacienda de esta tarde en la que la letrada ha informado de los cambios en el Grupo Vox cuyo Consejo de Dirección anunció el pasado viernes la expulsión de Teira Lafuente y de la procuradora por Burgos Ana Rosa Hernando por "opiniones y valoraciones movidas por ambiciones personales".

Tanto Ana Rosa Hernando como Javier Teira Lafuente han acudido este lunes a las Cortes como integrantes de la Comisión de la Presidencia, la primera, y de Economía y Hacienda, el segundo. Ambos han acudido al inicio de la sesión vespertina en la que comparece el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y al que han saludado y se les ha visto dialogar al inicio con la letrada y con el presidente de esta Comisión, el 'popular' José Alberto Castro Cañibano, tras lo que se han retirado por el lado de la bancada socialista.

Tras su expulsión del Grupo Vox, que ahora se queda con once componentes, los dos procuradores expulsados pasarán a tener la condición de no adscritos, como contempla el artículo 23 del Reglamento, y no podrán ser incorporados a ningún otro Grupo Parlamentario durante la legislatura.

Entre los efectos de la condición de procurador no adscrito está la pérdida del puesto que el procurador ocupaba en las Comisiones --como se ha materializado ya esta tarde en el caso de Teira-- y, en su caso, en la Diputación Permanente representando a su Grupo de origen.

A esto se suma la remoción automática de los cargos electivos que tuviera en los órganos de la Cámara.

Por su parte, la Mesa de la Cámara tiene que asignar ahora a cada uno de los procuradores no adscritos los medios materiales que considere adecuados para el cumplimiento de sus funciones y sólo tendrán derecho a las percepciones económicas que el Reglamento prevé para los Procuradores en su artículo 8 --las asignaciones económica que se fijen para el ejercicio de su cargo y las compensaciones e indemnizaciones por gastos que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones--.

Por último, el artículo 23 del Reglamento establece que los procuradores no adscritos tendrán los derechos que se reconocen a los procuradores individualmente y añade que, de acuerdo con este precepto, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, concretará el ejercicio de esos derechos. En todo caso, cada Procurador no adscrito tendrá el derecho a formar parte de una Comisión y para garantizar este derecho, la Mesa de la Cámara determinará, "cuando proceda", la Comisión a la que quedará incorporado.