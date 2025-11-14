Suspendida la jornada inaugural del pump track de León mañana por la previsión de fuertes vientos y lluvias

Cartel de la jornada inaugural del pump track de León, que ha sido cancelada. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auyuntamiento de León ha suspendido la jornada inaugural en el pump track de Puente Castro programada para mañana ante la alerta meteorológica decretada por la Junta de Castilla y León por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el fin de semana.

Durante la jornada estaba prevista la realización de un taller y una exhibición para dar el pistoletazo de salida a la pista de estas características más grande de la Comunidad, con 505 metros lineales, que ya se encuentra en uso.

En la exhibición y el taller iban a participar cinco pilotos profesionales: Gonzalo San Martín Fuentes, Teresa Fernández Miranda, Diego Vázquez, Sergio Veiga y Alba Fernández.