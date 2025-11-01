Suspendido el partido entre el UEMC Baloncesto y la Cultural por un problema de goteras en el Polideportivo Pisuerga

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha lamentado que el partido de baloncesto de esta tarde entre el UEMC Baloncesto Valladolid y el Cultural y Deportiva Leonesa, que tenía que disputarse en el Polideportivo Pisuerga a las 19.00 horas, haya tenido que suspenderse y aplazarse a otra fecha aún por determinar, debido a un problema de filtraciones en la cubierta superior que impiden el normal desarrollo del juego en la pista cuando llueve en una jornada como la de hoy.

El Consistorio ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que está decisión arbitral ha sido tomada para garantizar en todo momento la seguridad física de los deportistas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha explicado que el pasado 29 de octubre inició un procedimiento administrativo para llevar a cabo una reparación puntual y provisional de las goteras en el pabellón, que estará licitado y adjudicado la "próxima semana".

Asimismo, el próximo lunes día 3, se someterá a aprobación el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2026, que contempla una partida de 1,3 millones para la sustitución de las tres cubiertas (pista central, frontón y gimnasio).

En este sentido, el Consistorio ha resaltado que el proyecto que engloba a dichas cubiertas ya ha sido redactado y entregado en este año 2025, si bien ha advertido que, "en todo caso, se trata de un problema heredado de legislaturas pasadas que ahora el actual equipo de Gobierno está solventado con la mayor agilidad posible".