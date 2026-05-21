Suspendido el tráfico ferroviario entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón por rotuta de una catenaria

PALENCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria permaneces suspendida desde las 13:50 horas de este jueves entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón, después de que un camión haya arrollado una catenaria y haya provocado daños en el cable de guarda.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el incidente se ha registrado en un paso a nivel del punto kilométrico 292/270 y la incidencia afecta a circulaciones de Media Distancia, Larga Distancia y mercancías, y especialmente a los servicios Madrid-Santander.

En esta línea Renfe está organizando entre composiciones en la estación de Palencia para facilitar la continuidad de los viajes.

Personal de ADIF está trabajando sobre el terreno para evaluar y reparar los daños con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible y afortunadamente no habido daños personales que lamentar.

Se recomienda a los viajeros consultar el estado actualizado de sus trenes a través de los canales oficiales de Renfe y ADIF.