Taburete y DJ Barce actuarán en la fan zone de las Series Mundiales de Seven de rugby el 30 de mayo

Archivo - Guillermo “Willy” Bárcenas (i), cantante del grupo Taburete y el guitarrista Antón Carreño (d) durante un concierto en el Hipódromo de La Zarzuela, a 30 de septiembre de 2021, en Madrid (España). Después de más de tres meses de gira de verano ba - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Taburete y DJ Barce liderarán el "tercer tiempo" del sábado 30 de mayo en las Series Mundiales de Seven (HSBC SVNS World Championship) de rugby que se desarrollarán en el estadio José Zorrilla de Valladolid, que acogerá las competiciones de las selecciones mundiales de este deporte entre el 29 y el 31 de mayo.

Las actuaciones se desarrollarán en una jornada que promete ser el epicentro del ocio en la región, ha señalado la Real Federación Española de Rugby en un comunicado recogido por Europa Press.

Ambos artistas encabezarán el cartel de la espectacular Fan Zone durante la jornada central del torneo en el que, bajo el concepto de "festival híbrido", la organización busca fusionar el deporte de élite con una experiencia de ocio "inigualable".

La Real Federación ha señalado que lo más destacado para el público es que el acceso a ambos conciertos será gratuito para todos aquellos que cuenten con la entrada para los partidos del sábado.

El HSBC SVNS Valladolid reunirá a las doce mejores selecciones del planeta en categoría femenina y masculina, incluyendo a Los Leones y Las Leonas7s.

ENTRADAS

Las entradas para la experiencia completa o para asistir únicamente a la gran jornada del sábado (que incluye los conciertos de Taburete y DJ Barce) ya pueden adquirirse a través de la plataforma Fever.

El grupo liderado por Willy Bárcenas, Taburete, y las mezclas de DJ Barce pondrán el broche de oro a un "tercer tiempo" tras una jornada maratoniana de rugby internacional.

La organización ha adelantado que habrá más artistas sorpresa que se irán confirmando a medida que se acerque la fecha para completar un cartel que promete convertir al José Zorrilla en un festival de tres días.

La Fan Zone del HSBC SVNS Valladolid está diseñada para ser un punto de encuentro para toda la familia y para los jóvenes que buscan un plan diferente en Castilla y León.

El evento contará con conciertos y la actuación de DJ, gastronomía con una amplia zona de food trucks, además de hinchables para los más pequeños, zonas de descanso, concursos de disfraces y animación ininterrumpida durante más de diez horas al día.