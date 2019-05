El TAC de Valladolid afronta su XX edición con una programación "impactante" y un incremento del 10% en el presupuesto

Publicado 06/05/2019 13:32:04 CET

Se incorpora un homenaje al documentalista y actor norteamericano Tom Walker, que impartirá un taller gratuito y una clase magistral

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) celebrará del 17 al 26 de mayo su XX edición con una programación que se ha tratado de que sea "impactante", por lo que el presupuesto ha aumentado un 10 por ciento, hasta los 780.000 euros.

En total, serán 84 las compañías que traerán a Valladolid 272 actuaciones en 53 espacios de la ciudad, con 23 estrenos, once de ellos absolutos, según se recoge ya en el programa oficial 'El Comediante', editado en formato periódico.

El programa definitivo se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid en un acto en el que han participado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, el director del Festival, Javier Martínez, 'Varillas'; y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, que ha explicado que el presupuesto para esta edición se ha aumentado en un 10 por ciento, hasta los 780.000 para ofrecer un contenido "impactante".

El espectáculo de gran formato 'El comediante. Esencia', de David Moreno & Cia y la vallisoletana Cristina Calleja será el encargado el próximo 17 de mayo de abrir el festival en la Plaza Mayor. Estos dos artistas están entre los nominados a los Premios Max de teatro, que coincidirán con la celebración del TAC, ya que se entregan el lunes 20 de mayo en el Teatro Calderón.

Este año, se amplían los horarios, de tal modo que las propuestas escénicas comenzarán desde el amanecer y se prolongarán hasta bien entrada la noche, sin pausa a lo largo de todo el día y, como ha incidido Martínez, se ha buscado incluir más espectáculos de calle y menos de sala, si bien la calidad de todos ellos es "excepcional".

Una de las novedades, como ya se explicó, será la apuesta por un horario matinal, de amanecida, ya que a las 7.00 horas del día 25 de mayo se programa la actuación de la agrupación de música celta bretona Bagad Kemper, ganadora de los últimos certámenes mundiales de conjuntos celtas.

Además, esta banda ofrecerá una actuación especial ese mismo día 25 junto con los portugueses del Grupo Coral Ausentes do Alentejo por las calles del centro de la ciudad en doble sesión, a las 11.30 y a las 21.45 horas, un evento que ha recomendado especialmente el director del certamen.

Otra novedad destacada es el homenaje el día 18 en el LAVA al director artístico y actor Tom Walker, uno de los impulsores de la compañía 'The Living Theatre'. Además, el norteamericano impartirá un taller en el mismo espacio el lunes 20, así como una clase magistral en la casa Revilla el martes 21.

REGRESOS

Entre las representaciones veteranas que regresan al TAC están 'Mirando al cielo', de Producciones Imperdibles (Mejor Espectáculo de Calle 2003); 'Flux', de Zanguango Teatro (Espectáculo más original e innovador 2016); 'Sol Bemol', de D'irque & Fien (Premio Emilio Zapatero 2017), y 'Silencis', de Claire Ducreux (Mejor Espectáculo de Calle 2017.

Asimismo, regresarán a Valladolid Varuma Teatro con 'Saeta para transeúnte' y '¿Cómo hemos llegado a esto?', además de tres estrenos absolutos, y El Coro Ausentes do Alentejo, que ya estuvo en 2016. También regresarán compañías laureadas como Matarile, Mossoux Bonté, Baro d'Evel o Yukiko Nakamura.

El TAC 2019 congregará a artistas y compañías procedentes de 19 países, once de ellos europeos --Finlandia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Lituania, Suiza, Italia, Portugal, Eslovenia y España--, seis americanos --Canadá, México, Bolivia, Brasil, Argentina y Colombia--, uno asiático --Japón-- y otro de Oceanía --Australia--.

Entre los estrenos, cinco de ellos corresponden a compañías vallisoletanas --en total habrá siete en el programa-- incluidas en la sección Estación Norte, de modo que Kull D'Sac presentará 'Senda', donde combina 'clown' con videomaping; Xtrañas Producciones estrenará 'Piedra, papel o tijera'; La Nave hará lo propio con 'Morlockland'; Lola Eiffel y RAIO con el espectáculo de danza 'Nun', y Proyecto Tá-17 y Los Colochos con 'Memoria'.

Otros seis estrenos absolutos corresponden a la Sección Oficial, como 'De lo tradicional a la piedra', 'Decálogo de Vicente Escudero' y 'Vigilia', de Varuma Teatro; el citado 'El Comediante. Esencia', con el que David Moreno & Cia y Cristina Calleja abrirán el festival; 'Sexto sentido', de Isabel León, y 'Sobre dos piernas', de Diana Soria.

En cuanto a los estrenos en España, siete ellos estarán también en la sección oficial --'No me despertéis', de Association so; 'Wire Do', de Hanna Moisala; 'We are not a couple', de Tom & Ayala; 'Gibbon', de Patfield & Triguero; 'Monta Tanto', de La Cie de Ta Soeur; 'The great he-goat', de Cie Mossoux Bontè, y 'Baixos e Altos', de Fiar16-- y otros tres en el OFF --'In Vaggio', de Duo Papie; 'Circus Feria', de Bambolea, y 'Totally Plucked', de Simon Wright--.

SECCIÓN OFICIAL

En la sección oficial participarán 49 compañías divididas entre sala, calle y Arte-VA, y la danza gana peso con 13 espectáculos a cargo de compañías consagradas como Imperdible Artes Escénicas y Association So, o artistas emergentes que participarán en la Gala Dos en Femenino, que desarrolla el TAC en colaboración con el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York y la Universidad de Valladolid (UVA).

De las 40 compañías participantes, cinco traerán más de un espectáculo, como Varuma, Imperdible, Claire Ducreaux, Zanguango o David Moreno & Cia y Cristina Calleja. El teatro y el circo serán los protagonistas de la sección OFF, con 15 compañías, mientras que las compañías de Valladolid tendrán su espacio en la Sección Norte, integrada por Kull D'Sac, La Nave, Nuevo Fielato, Xtrañas Producciones, Proyecto Tá-17 y Los Colochos, Lola Eiffel & RAIO y el Coro Lírico Calderón.

En el marco del festival se desarrollará en el Teatro Zorrilla y el espacio 11 Filas el III Encuentro Nacional de Improvisación (Impro), impulsado por Improvalladolid, al que este año se incorporan compañías procedentes de Latinoamérica con dos estrenos nacionales. También se celebrarán talleres para investigar esta disciplina.

Asimismo, se celebrará el I Encuentro de Escuelas de Circo promovido por la compañía vallisoletana Freak Cabaret Circus en el que también participarán otras cuatro escuelas.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para seis de los espectáculos de sala se ponen a la venta este martes, 7 de mayo, en las taquillas del LAVA y del Teatro Calderón, así como en las web www.vayaentradas.com y mgticket.com/tcalderon. Además, las representaciones de la Cie. Ta Soeur y de La Nave, en la Casa Zorrilla y en el LAVA, tendrán acceso mediante invitación, que se podrá recoger en la oficina de información del TAC a partir del día antes de la representación --24 de mayo en ambos casos--.

La organización del TAC ha editado 'El Comediante' con toda la programación de esta edición y del que se lanzarán 50.000 ejemplares, de los cuales la mitad de ellos irán encargados con la edición de este martes de El Norte de Castilla.

Esta XX edición del TAC está organizada por el Ayuntamiento con el respaldo de la candidatura de Valladolid como Ciudad Creativa de la Unesco y cuenta con el patrocinio del Inaem, la Junta de Castilla y León, Aquavall, El Norte de Castilla, el Laboratorio de las Artes, el Teatro Calderón, la Concejalía de Medio Ambiente, el departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, el Instituto Ramón Llull, la UVA, la Alianza Francesa, la Casa Zorrilla, el Teatro Zorrilla, Renfe y Gastrolava.