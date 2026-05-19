'Tag Time' presenta el domingo en el Delibes de Valladolid su nuevo espectáculo 'La voces del río. Un viaje a capela'

Los integrantes del grupo Tag Time. - TAG TIME

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo vocal 'Tag Time' presentará el próximo domingo, 24 de mayo, su nuevo espectáculo 'Las Voces del Río: un viaje a capela' en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

Concebido como un recorrido por la música popular urbana de los siglos XX y XXI, 'Las Voces del Río' propone una travesía dede el folk hasta su llegar al pop global, pasando por el jazz, el rock and roll, la música de baile y la electrónica.

La propuesta combina interpretación musical a capela, puesta en escena y dramaturgia para construir una experiencia artística que va más allá del concierto convencional.

Los integrantes de 'Tag Time' participan activamente en una narración escénica concebida por el dramaturgo Antonio Morcillo y con la dirección escénica de Patricia Roldán, profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.

La selección musical ha contado con el asesoramiento de Iván Iglesias, profesor de la Universidad de Valladolid y especialista en músicas populares urbanas, miembro también de 'Tag Time'.

El repertorio busca ofrecer una mirada amplia y contemporánea sobre la evolución de la música popular y sus conexiones culturales y sociales.

'Tag Time' es una asociación y un grupo vocal dedicados a la exploración de la música a capela desde una perspectiva artística abierta y contemporánea, combinando calidad musical, investigación y propuestas escénicas innovadoras y está dirigido desde su creación por Ignacio Nieto.