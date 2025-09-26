La talla del Cristo de la Agonía Redentora, la más antigua de la Semana Santa de Salamanca, celebra su quinto centenario

Inauguración de la exposición conmemorativa del V centenario del Cristo de la Agonía Redentora. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Torre de los Anaya acoge desde este viernes y hasta el 25 de octubre una exposición presidida por la talla del Cristo de la Agonía Redentora, la más antigua de la Semana Santa salmantina, con la que conmemora su quinto centenario.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado en su discurso de inauguración de la muestra que ésta tiene "un significado muy especial para toda Salamanca" y es que la exposición rinde homenaje a una imagen "inseparable" de la "historia, tradición y Semana Santa" salmantina.

La muestra conmemora el quinto aniversario de la talla, pero además "propone un camino por las últimas décadas de esta imagen, cuando irrumpió con fuerza y comenzó a procesionar en la madrugada del Jueves Santo", ha señalado Carbayo, quien ha añadido que la muestra realiza un "relato completo desde el origen de la talla hasta la actualidad".

Para el alcalde de Salamanca, la procesión del Jueves Santo ofrece un "recogimiento que trasciende lo religioso para convertirse en algo muy íntimo" y "es un sentimiento único que se puede contemplar en las 70 piezas que componen esta exposición y sirven para contextualizar su historia".

La Semana Santa de Salamanca está catalogada como de Interés Turístico Internacional, como ha recordado Carbayo, pero también ha indicado que está "sentida" como un "patrimonio vivo" por los que la disfrutan cada año.

IMAGEN "SIGNIFICATIVA"

Por su parte, el hermano mayor de la Real Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, Roberto Sánchez, ha asegurado que la imagen que preside la muestra "no solo es titular de la Hermandad, sino una de las piezas devocionales y artísticas más significativas de la Semana Santa de Salamanca".

Para Sánchez es un "tesoro genuinamente salmantino", por eso pretenden reafirmar la raíz salmantina sobre la que se sustenta esta talla, de la que aún se desconoce su origen.

Por último, el comisario de la exposición, Julián Alcántara, ha explicado que la primera parte de la muestra "tiene mucha letra" para introducir lo que se va a ver después, que está basada en tres apartados, "el Cristo, la procesión en la que interviene y la obra cultural y artística".

Para finalizar el acto de inauguración de la muestra, la Cofradía ha querido agradecer al alcalde Carlos García Carbayo y a la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, una medalla conmemorativa.