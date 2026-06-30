Las tallas más emblemática de 'Dulce Nombre' y 'Jesús Nazareno' en el Museo de Verano de Semana Santa de León

El alcalde de León (C) con los responsables de las cofradías que le han presentado una nueva edición del Museo de Verano de la Semana Santa. - AYTO LEÓN

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Verano de Semana Santa de León regresa a la capilla de Santa Nonia donde se podrán ver las tallas más emblemáticas de las cofradías Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias y Soledad desde el 2 de julio hasta el 28 de agosto.

El abad de Angustias y Soledad, Roberto Canuria, y el de Dulce Nombre, Miguel Udiaes, acompañados de Manuel Fláker, consiliario de ambas penitenciales, han presentado este martes al alcalde de León, José Antonio Diez, y a la concejala de Turismo, Mercedes Escudero, esta nueva edición del Museo de Verano de Semana.

La capilla de Santa Nonia se convierte en sala expositiva con el patrimonio de ambas cofradías del 2 de julio al 28 de agosto en horario de lunes a viernes de 11:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

El alcalde, José Antonio Diez, ha destacado esta iniciativa que comenzó ya en 1997 y su importancia para la capital leonesa, ya que permite "dar a conocer y poner en valor más si cabe" el patrimonio vinculado a la Semana Santa, a las tradiciones y la historia.

En esta edición del Museo de Verano de la Semana Santa, la cofradía del Dulce Nombre expondrá la imagen de 'Madre Dolorosa', obra del escultor Víctor de los Ríos. Junto a esta talla se podrán contemplar varios elementos que forman parte de su patrimonio artístico y procesional, como el manto estrenado en 1952, el palio, la diadema o el corazón atravesado por puñales, símbolo del sufrimiento de María.

Por su parte, Angustias y Soledad expondrá la talla del 'Santo Cristo', obra anónima del siglo XVI, que en la Procesión del Santo Entierro sale acompañada por la Escolta de Honor del Mando de Artillería de Campaña (MACA). Al respecto, también se mostrará el guion del general del MACA con el corbatín de la cofradía que le impusieron en mayo.