Talleres de defensa personal en Ávila por el Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Ávila celebra sus talleres anuales de defensa personal en el marco del Día de la Mujer. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 mujeres participan en los talleres de defensa personal que el Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha en el marco de la programación de actividades del Día de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado este viernes estos talleres, que forman parte de la programación anual que desarrolla el Ayuntamiento en torno a esta jornada.

Las sesiones se imparten en dos días, hoy y mañana sábado, por el instructor de defensa personal Juan Carlos Pérez, y están divididos en varios grupos. Hoy el turno ha sido para las mujeres con discapacidad, en una sesión que ha tenido lugar a las 10.30 horas; mujeres mayores de 65 años, en una sesión a las 12.00 horas; y mujeres entre 16 y 64 años, mañana sábado desde las 10.30 horas.

El Pabellón Municipal de San Antonio ha acogido estos talleres, adaptados a las necesidades de las usuarias, como ha sido el caso de las participantes del primero de ellos, procedentes de las asociaciones Faema, Fundación Intras y Afávila.

Con todas ellas se han trabajado diferentes técnicas de prevención y defensa, a la vez que se les han ofrecido herramientas que les aporten seguridad y confianza, con independencia de su edad o capacidad. Asimismo, se han fomentado las relaciones personales al tratarse de una actividad colectiva.

Estos talleres, que se realizan todos los años, forman parte de la programación municipal con motivo del Día de la Mujer, cuya próxima cita será el 8 de marzo, a las 12.00 horas, con la lectura del manifiesto en el Mercado Chico. Posteriormente, a las 12.30 horas, el Episcopio de Ávila acogerá una sesión de cuentacuentos dirigida a mayores de tres años.

Igualmente, el 8 de marzo se ha abierto el plazo para el concurso de fotografía, cuyas bases pueden consultarse en la web municipal, y lo complementará una campaña de sensibilización en redes sociales y paneles digitales, en la que se abordan, a través de una veintena de ideas, qué es y qué no es el feminismo.

Las actividades se completan con una exposición que puede verse hasta final de mes en diferentes espacios municipales, como instalaciones deportivas, el Ayuntamiento, bibliotecas municipales o los CEAS. La muestra, titulada Referentes, consta de varios roll ups en los que se destaca a mujeres que han jugado un papel clave en el desarrollo sociocultural y en los avances de la sociedad.