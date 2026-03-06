Talleres de defensa personal, la exposición 'Referentes' y una manifestación conmemoran el Día de la Mujer en Ávila

Cartel de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Ávila con motivo del 8M. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 mujeres participan este viernes y sábado en los talleres de defensa personal que el Ayuntamiento de Ávila ha organizado en el marco de la programación de actividades del Día de la Mujer y que ha visitado a teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal.

Estos talleres que forman parte de la programación anual que el Ayuntamiento desarrolla en torno al Día de la Mujer y que, este año, impartidos por Juan Carlos Pérez, instructor de defensa personal, se han dividido en tres grupos: mujeres con discapacidad, este viernes a las 10.30 horas; mujeres mayores de 65 años, este viernes, a partir de las 12 horas; y mujeres entre 16 y 64 años, el sábado, desde las 10.30 horas.

El pabellón municipal de San Antonio acoge estos talleres adaptados a las necesidades de las usuarias en el que se se trabajan diferentes técnicas de prevención y defensa y se les ofrecen herramientas que les aporten "seguridad y confianza", con independencia de su edad y su capacidad, a la vez que se fomentan las relaciones personales al ser un taller colectivo.

Estos talleres, que se realizan todos los años, forman parte de la programación de actividades por el Día de la Mujer, cuya próxima cita será el domingo 8 de marzo, a las 12 horas, en el Mercado Chico, con la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer.

Seguidamente, a las 12.30 horas, en el Episcopio, se celebrarán cuentacuentos dirigidos a niños a partir de 3 años además de que se abrirá el plazo para el concurso de fotografía, cuyas bases se pueden consultar en la web municipal.

Asimismo, los actos del 8M se completan con una campaña de sensibilización en redes sociales y paneles digitales, en la que se aborda, con una veintena de ideas, lo que es y lo que no es feminismo; así como con una exposición en diferentes espacios municipales, como instalaciones deportivas, el Ayuntamiento, bibliotecas municipales o los CEAS que lleva por titulo 'Referentes'.

Esta muestra, que puede verse hasta final de mes, consta de varios roll ups en los que se destaca a mujeres que han jugado un papel clave en el desarrollo sociocultural y en los avances de la sociedad.

Las mujeres que integran la exposición responden a la necesidad de ofrecer referentes femeninos diversos, procedentes de distintos ámbitos del conocimiento, la cultura, la ciencia, la política, el deporte o la defensa de los derechos humanos.

Figuras como Clara Campoamor, Federica Montseny o Concepción Arenal representan la lucha por los derechos civiles y políticos; científicas como Marie Curie, Margarita Salas, Rosalind Franklin, María Blasco o Elena García Armada evidencian la aportación decisiva de las mujeres al avance científico; mientras que creadoras y pensadoras como Virginia Woolf, Emilia Pardo Bazán, Frida Kahlo o Simone de Beauvoir reflejan su influencia en el pensamiento crítico y la cultura contemporánea.

Junto a ellas, activistas y pioneras como Rosa Parks, Irena Sendler, Malala Yousafzai, Valentina Tereshkova o Amelia Earhart muestran el impacto transformador de las mujeres en contextos históricos y sociales muy diversos.

A través de estas mujeres, se ofrecen "modelos inspiradores para las generaciones actuales y futuras" que contribuyen "a desmontar estereotipos de género y a reforzar la idea de que la igualdad es un valor construido a lo largo del tiempo gracias al esfuerzo y la valentía de muchas mujeres".