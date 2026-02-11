Talleres, propuestas culturales y formativas para conmemorar en Valladolid el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid acogerá hasta el 25 de febrero una programación "diversa y participativa" con talleres, propuestas culturales y formativas, con motivo del día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El programa esta dirigido "a distintos públicos y con el objetivo de fomentar vocaciones científicas, visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y promover la igualdad de oportunidades desde edades tempranas", señala el Consistorio a través de un comunicado.

La programación incluye talleres familiares, actividades infantiles y juveniles, propuestas culturales y formativas para personas adultas, así como acciones centradas en disciplinas STEM como la física, la robótica o la divulgación científica, combinadas con la literatura, el arte y la narración oral. Todas las actividades desarrollarán en el Centro Municipal de Igualdad.

A través de cuentos, lecturas compartidas, experimentos científicos, talleres tecnológicos y actividades artísticas, se valorará "la contribución histórica de las mujeres a la ciencia y se reflexionará sobre los retos que aún persisten en este ámbito".

"Desde el Ayuntamiento se reafirma así el compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres, la educación en valores y el impulso de iniciativas que acerquen la ciencia a toda la ciudadanía, especialmente a niñas y jóvenes, como herramienta clave para construir una sociedad más justa, inclusiva y con futuro", finaliza el comunicado.