Tanxugueiras, Gonzalo Hermida y el ballet 'Española Fugat' se suman al programa de San Antolín (Palencia)

Tanxugueiras. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 19 Ago. (EUROPA PRESSS) -

Tanxungueiras y Gonzalo Hermida además de María José Llergo y las actuaciones 'Española Fugaz' y los Festivales de Folclore A Concejo pasarán por el escenario de la Plaza Mayor durante las próximas fiestas de San Antolín de Palencia.

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández ha presentado el programa de este espacio que pone en marcha el Ayuntamiento en colaboración con el Grupo Recoletas y ha anunciado las actuaciones de Tanxungueiras, Gonzalo Hermida y la compañía Danza Española y Flamenco, que se suman así a las ya anunciadas de Marí José Llergo y al Festival de Folclore A Concejo.

En este sentido, el edil ha agradecido el compromiso de Grupo Recoletas que colabora con este escenario desde hace varios años y ha destacado la importancia del patrocinio privado en la organización de estas actividades. "Esperamos que esta colaboración se extienda más tiempo y que, incluso, eso incentive a otras empresas a hacer lo mismo con el escenario del Salón", ha puntualizado.

Fernández ha apuntado a que con estos conciertos se completa el programa musical de San Antolín, del que ha dicho sentirse "muy contento", ya que mezcla artistas emergentes con otros nombres consolidados, tal y como se habían propuesto para confeccionar la programación, tal y como ha destacado.

Abrirá el programa 'Española Fugat' el jueves, 27 de agosto, a las 21 horas. Es el cuarto espectáculo que presenta Alejandro Lara al frente de su compañía Danza Española y Flamenco, una creación que nace desde el más profundo deseo de sucumbir al presente y al mismo tiempo dejarse arrastrar por la inmediatez.

El testigo en este escenario lo cogerá un día después, el 28 de agosto a las 21.45 horas, Gonzalo Hermida, con su nuevo directo lleno de fuerza e identidad. Un espectáculo al que la libertad asiste como protagonista para contagiar al público de energía positiva y crear un recuerdo imborrable al compás de sus grandes éxitos.

Este artista empezó su carrera musical componiendo para grandes cantantes de nuestro país, y más tarde se lanzó al mundo de la música como intérprete de sus propias canciones, cosechando éxitos como 'La Ciudad Intermitente', nominada a mejor canción pop en los Premios De La Academia De La Música de España y llevándolo a ganar su primer Premio DIAL a Nuevo Artista; 'La Promesa', cabecera de la serie número 1 en España de TVE; 'Quién Lo Diría', canción con la que formó parte del Benidorm Fest'; 'La Vida Es Hoy' o 'Donde Digan Las Estrellas'; junto al argentino Coti con el que ganó el concurso musical de TVE Dúos Increíbles.

Ya los días 29 y 31 de agosto y 1 de septiembre, se convertirá en el epicentro de la celebración de los Festivales Nacional e Internacional de Folclore A Concejo cuyo programa se presentará en los próximos días.

Por su parte, el 30 de agosto a las 20.45 horas será el turno de María José Llergo, una de las artistas españolas con "mayor proyección del momento". Con una voz personal, la artista de Pozoblanco vendrá por primera vez a la ciudad llevando su revolución sonora al directo con su nuevo proyecto artístico: 'El Juego'. Un espectáculo diseñado para romper limites, reconectar con la raíz y celebrar la libertad artística en su estado más puro.

Por último, el 2 de septiembre día de San Antolín actuarán en el Escenario Recoletas Salud a las 20.45 horas Tanxugueiras.

El grupo formado en 2015 por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, ha revolucionado la música gallega fusionando tradición y sonoridades urbanas. Con discos como Tanxugueiras (2018), Contrapunto (2019) y Diluvio, han llevado el gallego y el folclore a un público masivo. Reconocidas con premios Odeón, MIN y Martín Códax, destacan también por sus colaboraciones con artistas de distintos géneros.