Taquillas comerciales en los pueblos, sorteo de 'Alimentos de Valladolid' y descuentos para incentivar el comercio local

Presentación de las taquillas comerciales en los pueblos y de una nueva campaña de 'Comprar el tu comercio tiene premio'. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y Fecosva han puesto en marcha una iniciativa "pionera", el 'Bono taquilla' que busca incentivar las compras realizadas a través de las taquillas comerciales instaladas en distintos pueblos de la provincia y apostar por un modelo de comercio "más accesible, digital y adaptado" a los nuevos hábitos de consumo.

El Diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, han presentado este lunes dos nuevas iniciativas destinadas a reforzar el comercio de proximidad y fomentar el consumo en los municipios de la provincia, así como para apoyar la modernización de los pequeños negocios rurales.

La campaña se desarrollará inicialmente en Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Íscar, Matapozuelos, Medina de Rioseco y Viana de Cega, así como en localidades de su entorno, donde ya se encuentran instaladas las taquillas comerciales para la entrega y recogida de pedidos.

Estas instalaciones permiten distribuir tanto productos frescos como no perecederos, ya que cada punto cuenta con 10 compartimentos refrigerados y cinco no refrigerados, lo que facilita "una recogida flexible y cómoda para los vecinos".

Asimismo, la campaña incorpora un sistema de incentivos económicos bajo el lema 'Compra, recoge y gana' y así por cada compra igual o superior a 20 euros realizada en un establecimiento adherido y entregada mediante taquilla comercial, se generará un retorno total de 10 euros, cinco euros de descuento directo para el cliente y cinco euros de incentivo para el comercio por utilizar este sistema de entrega.

Con esta medida se pretende fomentar el uso de las taquillas comerciales como "herramienta útil y moderna" para el comercio local, y favorecer "la fidelización" de clientes y el incremento de ventas en los municipios participantes.

La iniciativa contará con una dotación inicial de 20.000 euros en bonos y permanecerá activa desde el 25 de mayo hasta el 10 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias.

Durante la presentación, ambas instituciones han destacado la necesidad de seguir apoyando al pequeño comercio y a las empresas de servicios de los pueblos "como elementos esenciales para mantener la actividad económica, generar empleo y fijar población" en el medio rural.

El proyecto aprovechará la infraestructura de taquillas comerciales ya instalada por la Diputación de Valladolid y se gestionará a través de la plataforma digital Disfruta Valladolid, que incorporará un módulo específico para la validación de operaciones, control de bonos y gestión de pagos.

Además de incentivar las compras, la campaña permitirá mejorar la experiencia de compra de los vecinos, facilitar entregas fuera del horario habitual y promover el uso de herramientas tecnológicas entre los establecimientos de proximidad.

La adhesión a la campaña será totalmente gratuita para los comercios y empresas de servicios de los municipios participantes.

XIV CAMPAÑA 'COMPRAR EN TU COMERCIO VECINO TIENE PREMIO"

Junto a esta nueva iniciativa, la Diputación de Valladolid y FECOSVA pondrán también en marcha la décimo cuarta edición de la campaña 'Esta Primavera, comprar en tu comercio vecino tiene premio', que se desarrollará del 20 de mayo al 20 de junio y contará con la participación de 50 establecimientos de 22 municipios, entre los que se encuentran comercios adheridos a la marca Alimentos de Valladolid y establecimientos de alimentación ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La campaña repartirá 400 lotes de productos de 'Alimentos de Valladolid' valorados en 70 euros cada uno. Cada establecimiento dispondrá de 200 papeletas para entregar a sus clientes por compras superiores a 20 euros, de las cuales ocho incluirán premio directo.

Como novedad, este año se ha realizado un spot publicitario protagonizado por el cómico vallisoletano Sergio Encinas, con el objetivo de promocionar tanto los productos como las empresas adheridas a la marca 'Alimentos de Valladolid'.

Los establecimientos participantes estarán señalizados con el cartel distintivo de la campaña y toda la información puede consultarse a través de las páginas web www.tucomerciovecino.com y www.alimentosdevalladolid.com, en las que figuran las bases de participación de la campaña y un listado de todos los participantes.

La Diputación de Valladolid destina a esta iniciativa una inversión de 50.000 euros. Desde su puesta en marcha, estas campañas han repartido más de 7.200 lotes promocionales y generado un movimiento económico superior a los cuatro millones de euros.