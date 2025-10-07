La tasa de incidencia de infecciones respiratorias repunta levemente en CyL, con hospitalizaciones en mayores de 75 años

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de las infecciones respiratorias se ha situado en los 766 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un leve repunto al de la semana pasada que se situaba en los 558 casos.

La incidencia del Covid-19 se situó en 68 casos por 100.000 habitantes en la semana de estudio, del 29 de septiembre al 5 de octubre, y la de los síndromes gripales en 45 casos, todavía por debajo del umbral epidémico, según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), consultado por Europa Press.

El estudio también detecta un ascenso de la tasa de bronquitis y bronquiolitis. Además aumentan las urgencias y hospitalizaciones por IRA, sobre todo en mayores de 75 años.

Por último, y según el Vigira, continúa la circulación de SARS-CoV-2 y de gripe A, tanto del subtipo H1 como del H3, y continúa el aumento en la circulación de los rinovirus/enterovirus.