El Teatro de la Audiencia de Soria programa tres grandes espectáculos accesibles a personas con discapacidad sensorial

SORIA 28 ENE (EUROPA PRESS)

El Teatro Palacio de la Audiencia de Soria refuerza su compromiso con una cultura inclusiva y accesible para todas las personas realizando tres espectáculos destacados de su temporada accesibles a personas con discapacidad sensorial.

Gracias a la colaboración con el Proyecto Teatro Accesible, el teatro incorporará servicios de apoyo a la comunicación como audiodescripción, subtitulado adaptado, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

Todo ello beneficiará directamente a espectadores con discapacidad visual y auditiva de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Soria.

La concejal de Cultura de Soria, Gloria Gonzalo, ha destacado la gran acogida que tuvo la iniciativa puesta en marcha en la campaña pasada y considera "fundamental" acercar la cultura a todas las personas.

Las funciones accesibles serán 'Numancia', fijada el 26 de febrero a las 20.30 horas, una obra emblemática de Miguel de Cervantes interpretada por el elenco de Teatros del Canal. Se exhibirá con herramientas que permitirán seguir la acción dramática y sonora sin barreras.

Por otro lado, 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' contará con una sesión accesible el 28 de febrero a las 20.30 horas, una propuesta contemporánea e inclusiva que aborda la historia de varios jóvenes marginados que sobreviven en los límites de la sociedad.

Por último, 'Farra', fijada para el 17 de marzo a la misma hora, es un espectáculo de teatro musical ganador de los Premios MAX de teatro que celebra el carnaval y el encuentro colectivo, que también estará disponible con servicios de soporte sensorial para personas con discapacidad auditiva y visual.

DESCRIPCIÓN Y SUBTÍTULOS

Las medidas de accesibilidad consistirán en audiodescripción, que consiste en una narración a través de una voz en off que va describiendo los elementos visuales más relevantes de la puesta en escena y las acciones que realizan los personajes. Esta medida está dirigida a personas ciegas y/o con baja visión.

El subtitulado adaptado es una transcripción de los diálogos que identifica personajes mediante colores y entrega información sonora y suprasegmental y tiene como público objetivo a personas con discapacidad auditiva.

Las funciones también contarán con sistemas FM de ayuda auditiva, que consisten en bucle magnético individual; dispositivo que facilita la recepción directa del sonido en personas usuarias de audífonos o implantes cocleares en posición T, mejorando notablemente la claridad auditiva.

Por último, el sonido amplificado es un sistema de ayuda a la comunicación que permite ajustar individualmente el volumen de la obra y está dirigido a personas con discapacidad auditiva y personas mayores con pérdida auditiva. Las personas interesadas en utilizar los dispositivos, podrán recogerlos en el hall del teatro antes del inicio de cada función accesible.