Teatro Corsario pondrá en escena en el Auditorio Ciudad de León este jueves el espectáculo 'Pasión'

Archivo - El Auditorio Ciudad de León acoge este jueves la puesta en escena del espectáculo 'Pasión'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

Teatro Corsario pondrá en escena en el Auditorio Ciudad de León este jueves, día 21, el espectáculo 'Pasión', obra que la compañía tuvo en su repertorio durante casi 30 años y que ahora regresa a los escenarios.

La cita será a las 20.30 horas la puesta en escena es de gran impacto visual y musical, inspirada en la imaginería castellana y en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Valladolid, con textos de los cuatro evangelistas, Diego de San Pedro, Alonso del Campo, Fray Luis de Granada, Lucas Fernández y Giovanni Papini.

El autor es Fernando Urdiales, quien dirige la obra junto a Jesús Peña, mientras que la música corresponde a Juan Carlos Martín y sobre el escenario estarán Sergio Cardoso, Rosa Manzano, Rubén Pérez, Pablo Rodríguez, Teresa Lázaro, Carlos Pinedo, Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía, Raúl Escudero, Diego López, José Ángel Rodríguez y Jesús Núñez.

El precio de las entradas es de 10 euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta obra está incluida en la Red de Teatros de Castilla y León. La compañía Teatro Corsario se formó en 1982 y a través de su larga trayectoria se ha caracterizado por un especialísimo tratamiento de los clásicos en lengua castellana que la ha situado entre las más importantes compañías de verso. Además, pone en escena novedosos espectáculos de títeres para adultos de ámbito internacional y teatro contemporáneo.

SINOPSIS

En la obra las esculturas reposan en el silencio de las hornacinas antes de la procesión. Al levantarse el telón reciben el soplo de vida que les permite vivir una vez más: la historia para la que fueron esculpidas.

La víctima, conducida por disciplinados cofrades a su destino, representa su propio tránsito hacia la muerte y su cuerpo es el objeto a despedazar o moldear.