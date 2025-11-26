El Teatro Emperador de León volverá a estar "vivo" tras 20 años y el proyecto de rehabilitación se licitará en 2026

El ministro de Cultura, Ernert Urtasun (c), se reúne con el alcalde de León, José Antonio Diez (3d), en el Palacio de los Condes de Luna, a 26 de noviembre de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que el Teatro Emperador de León capital volverá a ser un espacio "vivo y abierto" después de dos décadas y el proyecto de rehabilitación se licitará en 2026.

Al respecto, ha precisado que dicha licitación supondrá una inversión de entre 500.000 euros y un millón que asumirá el Ministerio de Cultura. Del mismo modo, el Ejecutivo central sufragará el coste de las obras, mientras que el equipamiento será financiado por el Ayuntamiento de León y otras instituciones.