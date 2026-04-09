El Teatro Juan Bravo de Segovia acoge este sábado y domingo el III Foro del Deporte

Foto de grupo de instituciones públicas y privadas de Segovia y promotores del Foro - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El III Foro del Deporte llevará los días 10 y 11 de abril al Teatro Juan Bravo de Segovia el repaso del "éxito histórico" del Mundial de Baloncesto de Japón y el 'doblete' de Liga y Copa del Rey de fútbol del Atlético de Madrid en la temporada 1995-96.

El evento incluye conferencias, encuentros y mesas redondas y ha se ha programado un encuentro para rememorar el histórico Mundial de Japón logrado por la selección española, con la asistencia del seleccionador nacional Pepu Hernández y el entonces capitán del combinado, Carlos Jiménez.

Otra cita con la historia será futbolística, con el recuerdo de la temporada 1995-1996 para analizar el 'doblete' de Liga y Copa del Rey del Atlético de Madrid, recordada por protagonistas de aquel equipo: Pantic, Caminero, Solozábal y Fresnedoso compartirán sus vivencias con el público.

La programación de este año abarca siete modalidades deportivas. Además de los deportes de equipo, la cita trae a la medallista olímpica en natación sincronizada Ona Carbonell y al tenista y actual responsable del Mutua Madrid Open, Feliciano López. También acude el alpinista, aizkolari y saltador de salto base Alex Txikón, quien aportará su visión sobre los deportes de riesgo y la resistencia extrema.

En el ámbito formativo hay una jornada educativa para alumnos de 3 y 4 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que escucharán las experiencias del ex jugador de balonmano Raúl Entrerríos y de la atleta Eva Santidrián, que les transmitirán mensajes sobre hábitos saludables y la cultura del esfuerzo.

El foro, de promoción privada, está patrocinado por la Junta de Castilla y León, con soporte técnico y logístico del Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes, y de la Diputación provincial.