El Teatro Liceo de Salamanca acoge este lunes un recital poético-musical para homenajear a Pilar Fernández Labrador

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SALAMANCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 27 de abril, desde las 20.00 horas, un recital poético-musical para rendir homenaje a Pilar Fernández Labrador, el cual será de entrada libre al público hasta completar aforo.

El acto está organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Cultural Homero y consistirá en el recitado de poemas dedicados a la exconcejala del Consistorio, con el fin de reconocer su trayectoria y su aportación a la cultura de Salamanca.

Pilar Fernández Labrador se adentró en el mundo de la política en 1979 y fue concejala en la ciudad durante 32 años, en los que se encargó de diferentes áreas como Cultura, Educación, Turismo, Relaciones Institucionales o Universidades, según ha recordado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde 2011 hasta la actualidad, la homenajeada colabora en las iniciativas culturales impulsadas desde la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, especialmente las vinculadas a la literatura y a la poesía, y desde 2013 da nombre al Premio Internacional de Poesía 'Pilar Fernández Labrador'.