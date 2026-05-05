El teatro romano de Clunia acoge la XXV edición del Festival de Teatro Grecolatino con alumnos de todo el país

Un momento de la edición del pasado año. - DIPUTACIÓN

BURGOS 5 May. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino que se desarrolla en el teatro romano de Clunia (Burgos) reunirá a "miles de estudiantes" desde este miércoles y hasta el jueves en torno a los grandes textos de la Antigüedad clásica.

El encuentro, que se celebra de forma ininterrumpida desde el año 2000, ha permitido a más de 40.000 alumnos de entre 14 y 18 años acercarse al legado de autores como Sófocles o Plauto en este entorno patrimonial.

La Diputación Provincial de Burgos, a través de su Unidad de Cultura y en colaboración con la Asociación Cultural Clunia Sulpicia, ha organizado este evento bajo la coordinación de Miguel González, señalan desde la organización a través de un comunicado.

La diputada de Cultura, Raquel Contreras, ha destacado la apuesta de la institución por esta cita al considerarla una herramienta clave para la transmisión del legado clásico entre las nuevas generaciones mediante la combinación de educación, patrimonio y artes escénicas.

El programa de esta edición ha previsto funciones de mañana y tarde que alternan tragedia y comedia. La apertura tendrá lugar este miércoles con la representación de 'Edipo Rey', de Sófocles, a cargo del grupo Arthistrión de Villaviciosa de Odón (Madrid), que también ha puesto en escena 'Cistellaria', de Plauto, en la sesión vespertina. Para la jornada del jueves, la compañía Corzo Producciones de A Coruña ha programado las obras 'Antígona', de Sófocles, y 'Anfitrión', de Plauto.

A esta vigesimoquinta edición acudirán centros educativos procedentes de las provincias de Burgos, Santander, Guadalajara, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

El festival mantiene su vocación didáctica al ofrecer a los participantes la posibilidad de completar la experiencia teatral con visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Clunia, una de las ciudades romanas "más relevantes del norte de Hispania".

Asimismo, en el marco de este encuentro se fallará el XI Concurso de Relatos Breves Clunia Sulpicia, centrado en la temática de la tragedia griega y cuyos premios se han dado a conocer durante la jornada inaugural.

Con un aforo limitado a 1.000 plazas, el festival reafirma la vigencia de los argumentos clásicos, que han seguido resonando en la narrativa contemporánea 2.500 años después de su creación.