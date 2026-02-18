El teatro de títeres regresa este domingo a la programación familiar del Auditorio de León con 'La maestra'

Archivo - El Auditorio Ciudad de León acogerá este domingo la puesta en escena de 'La maestra', obra galardonada con el Premio Feten 2024 al mejor espacio escénico. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teatro de títeres regresa este domingo a la programación familiar del Auditorio Ciudad de León con la puesta en escena de 'La maestra', una idea original de Miren Larrea de la mano de la Compañía Anita Maravillas.

El espectáculo se inscribe en la programación familiar de Artes Escénicas que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y está dirigido a niños y niñas a partir de seis años. La obra podrá verse en un segundo pase el lunes día 23 destinado al público escolar.

Bajo la dirección de Iván Alonso y la dirección artística y técnica de Ion Chávez, las artistas Miren Larrea, Maren Basterretxea y Valetina Raposo son las encargadas de dar vida a los títeres de 'La Maestra', una historia sobre "el intento loco de ser libre y feliz", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A través de esta historia viajan las palabras de aquellas "valientes maestras" y susurran que la primera condición para ser libre es intentarlo. 'La maestra' ha sido galardonada con el Premio Feten 2024 al mejor espacio escénico.

La función del domingo 22 de febrero, enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18.00 horas. El precio de las entradas es de seis euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla dos horas antes del inicio de la función.

La obra se adentra en la historia de una maestra valiente, hábil y simpática que cree en las capacidades de los niños y las niñas. Con su pequeña clase ha construido una hermosa escuela en el bosque con cabida para todos los animales. La palabra más querida por la maestra es la libertad, por lo que quiere que su clase crezca libremente, pero los mayores comenzarán una guerra que obligará a los protagonistas a dejar atrás su soñada escuela, construida desde el amor y el cuidado mutuo.