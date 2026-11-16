El Teatro Zorrilla acoge el miércoles la gala de entrega de premios del V Festival UEMC de Cine Social Universitario

Archivo - Veinte cortometrajes de ocho países competirá en la quinta edición del Festival SOCINE de la UEMC - UEMC - Archivo

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogerá el miércoles, 18 de noviembre, a las 19.00 horas, la gala de entrega de premios del V Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario (Socine), organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

La gala dará a conocer el palmarés de un certamen que repartirá más de 11.000 euros en premios y en la que se proyectará el cortometraje ganador del Gran Premio del Festival, señala la institución académica a través de un comunicado.

El jurado de Socine 2026, presidido por el director y productor vallisoletano Enrique Gato, será el encargado de decidir los principales galardones de esta quinta edición. Junto a él forman parte del jurado la directora, escritora, guionista y crítica de cine Marta Medina; Javier H. Estrada, codirector de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci); Pedro del Río, director, productor y profesor de la UEMC; la directora y guionista Margo García; el actor Pablo James Pacheco; y Elena Huarte-Mendicoa, de la Fundación Unoentrecienmil.

En esta edición compiten 20 cortometrajes seleccionados entre los 83 trabajos recibidos, con representación de ocho países: España, México, Argentina, Colombia, Italia, Bélgica, Irán y Francia. La selección reúne 16 trabajos de ficción y cuatro documentales procedentes de más de 30 centros educativos y de educación superior.

El certamen repartirá 2.000 euros para el primer premio de las categorías de ficción y documental, mientras que los segundos premios estarán dotados con 1.000 euros. A estos galardones se suman el Gran Premio del Festival y el Premio Universitario, ambos con una dotación de 1.000 euros.

La quinta edición incorpora además dos nuevos reconocimientos. El Premio Valladolid Ciudad Accesible, patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Valladolid Film Commission y dotado con 1.000 euros, distinguirá el mejor cortometraje rodado en Valladolid relacionado con la accesibilidad o que incorpore criterios de inclusión en su producción.

Por su parte, el Premio UEMC, dotado con 600 euros, reconocerá trabajos realizados por estudiantes o personal de la propia Universidad. El palmarés se completará con los premios a la mejor dirección, mejor guion y mejor interpretación, dotados con 600 euros cada uno, recoge el comunicado.

La suma de los galardones supera los 11.000 euros y permite que un mismo cortometraje pueda acumular varios reconocimientos hasta alcanzar casi 6.000 euros en premios.

REALIDADES SOCIALES

Socine mantiene en su quinta edición su apuesta por el cine social universitario como vía para abordar realidades y cuestiones de interés colectivo a través del cortometraje. La convocatoria está dirigida a estudiantes y miembros de centros de educación superior de todo el mundo y busca fomentar la creación y difusión de historias vinculadas a cuestiones sociales.

Los 20 trabajos seleccionados en esta edición proceden de ocho países y reflejan la diversidad de miradas y temáticas que caracterizan al certamen. Entre ellos se encuentran cuatro cortometrajes realizados en el ámbito de la UEMC, en una edición que incorpora además un nuevo reconocimiento dirigido específicamente a trabajos de estudiantes o personal de la Universidad.

El festival se consolida como un espacio de encuentro entre jóvenes creadores, universidad y profesionales del sector audiovisual, con el cine como herramienta para acercarse a diferentes realidades sociales.

La quinta edición cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Valladolid Film Commission, la Fundación Caja Rural de Zamora, la bodega Dehesa de los Canónigos y Semcal.