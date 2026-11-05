El Teatro Zorrilla reúne en noviembre flamenco tradicional, nuevas formas de humor e ilusionismo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla acoge en noviembre un programa que reúne propuestas de flamenco tradicional, nuevas formas de humor e ilusionismo, con artistas como el cante de Rancapino Chico, la voz de la estadounidense Catherine Russell, los monólogos de Santi Rodríguez y Hovik Keuchkerian.

Este mes también se subirá a las tablas del escenario del Zorrilla el espectáculo de magia de Jorge Blass que compartirá cartel con otras cinco propuestas, entre ellas, un homenaje al arquitecto Antonio Gaudí, según ha trasladado el teatro en un comunicado recogido por Europa Press.

El flamenco abrirá la programación este viernes, 6 de noviembre, a las 20.00 horas, con Rancapino Chico, una de las voces más destacadas del cante actual. Heredero de la tradición flamenca gaditana, Alonso Núñez ofrecerá un recital que recorre los palos clásicos del género desde una interpretación personal, marcada por la emoción y la cercanía con el público.

El cantante estará acompañado por Antonio Higuero a la guitarra y Naim Real y Edu Gómez a las palmas y los coros, el artista incluirá también un adelanto de su próximo espectáculo navideño.

Este domingo, 8 de noviembre, a las 19.00 horas, el mentalismo tomará el relevo con Extrasensorial, de David Blanco, Primer Premio Nacional de Mentalismo. Inspirado en el libro Magos y psíquicos, de Enrique Echazarra, el espectáculo explora la frontera entre el ilusionismo y los supuestos fenómenos paranormales.

El humor llegará el viernes 13 de noviembre, a las 20.30 horas, con Santi Rodríguez. En '¿Nos damos un viaje?' el actor y cómico propone recorrer el mundo sin salir del teatro. Durante 85 minutos, las expectativas frustradas, las anécdotas insólitas y las situaciones inesperadas que acompañan a cualquier viaje se convierten en material para una comedia que pasa por destinos como Grecia, Italia, México o Suecia.

El domingo 15 de noviembre, a las 19.00 horas, será el turno de Miki Dkai con 'Hoy se lía'. Tras más de dos décadas sobre los escenarios, el humorista gaditano pone el foco en las contradicciones de la vida cotidiana. Las relaciones de pareja, las redes sociales, las nuevas modas y los debates que surgen alrededor de cualquier asunto alimentan un monólogo directo, irreverente y abierto a la improvisación, en el que la complicidad con el público desempeña un papel fundamental.

GAUDÍ, HUMOR Y JAZZ

La segunda quincena comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 20.00 horas, con Veredicto Gaudí, un espectáculo creado por Amigos de la Zarzuela de Valladolid para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

La propuesta, vinculada al 70 aniversario de la agrupación, combina música, humor y emoción a través de un imaginario juicio que invita a descubrir al hombre que se escondía detrás del genio, su relación con la naturaleza y su particular concepción del arte.

El sábado 21 de noviembre a las 19.00 horas, los hermanos gallegos Pepe y Lucas llevarán al escenario 'Dentro y fuera'. Conocidos por sus vídeos de humor en TikTok, donde reúnen más de 1,8 millones de seguidores, trasladan sus personajes y situaciones al teatro mediante una historia en la que ambos quedan atrapados dentro de sus teléfonos móviles mientras sus creaciones digitales cobran vida en el mundo real.

Una comedia que juega con la relación entre internet y la realidad e incorpora recursos audiovisuales a la representación. La música regresará el domingo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, con Catherine Russell, una de las voces reconocidas del jazz estadounidense.

Nacida en Nueva York e hija del pianista y director musical de Louis Armstrong, Luis Russell, la cantante ha desarrollado una extensa trayectoria internacional que incluye colaboraciones con David Bowie, Paul Simon, Cyndi Lauper y Wynton Marsalis, entre otros artistas. Su carrera discográfica ha recibido importantes reconocimientos, incluidas nominaciones a los premios Grammy, y su actuación permitirá disfrutar en Valladolid de una intérprete vinculada a la tradición del jazz y el swing.

MONÓLOGOS, ILUSIONES E IMPROVISACIÓN

La última semana arrancará el viernes 27 de noviembre, a las 20.00 horas, con Hovik Keuchkerian y Grito. El actor recupera su faceta de cómico con un monólogo de tono ácido y provocador. Solo ante el micrófono, aborda cuestiones como la guerra, la intolerancia, los extremismos y la manipulación social, en una propuesta que reivindica el escenario como espacio de libertad de expresión y utiliza el humor para cuestionar las contradicciones de la sociedad.

El sábado 28 de noviembre, a las 17.30 y 20.00 horas, Jorge Blass presentará 'La magia de Jorge Blass', un espectáculo para toda la familia que combina ilusionismo, tecnología y participación del público. Apariciones, desapariciones y efectos visuales sorprendentes forman parte de una propuesta de un artista reconocido internacionalmente, cuyos espectáculos han recibido premios en Montecarlo y Las Vegas. Durante 80 minutos, el ilusionista buscará desafiar la percepción del espectador con números que unen tradición y nuevas tecnologías.

El cierre del mes llegará el domingo 29 de noviembre, a las 19.30 horas, con Planeta Impro y su exitoso 'Impro Show', que acumula más de 8.000 funciones y tres millones de espectadores, el formato convierte al público en parte esencial de la representación. A partir de frases y sugerencias propuestas por los asistentes, los intérpretes construyen en directo personajes, situaciones e historias irrepetibles, de manera que cada función se convierte en una experiencia diferente.