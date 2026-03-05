Tellado trabaja para que Vox "no vote como la izquierda" en Extremadura y facilite la investidura de Guardiola

ÁVILA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que el partido está trabajando para "evitar que Vox vote con toda la izquierda" en contra de María Guardiola en Extremadura y que harán "todo lo posible" para llegar a ese acuerdo.

Durante su intervención en la reunión del Comité de Campaña del PP de Ávila ha insistido en que por el PP "no va a quedar" para mostrar su deseo de "cerrar cuanto antes acuerdos de gobierno en Extremadura y en Aragón" para que haya en esas comunidades "gobiernos estables".

"Mañana se vota de nuevo la investidura de María Guardiola en Extremadura. Nosotros tenemos que decirlo, estamos trabajando para evitar que Vox vote con toda la izquierda en contra de Guardiola. Eso es el trabajo de estas 48 horas", ha argumentado.

Para que ese gobierno con "mayoría simple" eche "a andar" es "suficiente" la abstención de Vox, ha recordado. No obstante confía en que las "conversaciones" que hay en marcha permita que la Junta "cuente con apoyos sólidos que duren toda la legislatura".

"Estoy seguro de que nadie votó en esas comunidades a Vox para que al final se comporte como el Partido Socialista o como Podemos. Estamos seguros de que sus votantes no quieren esa alianza de Vox con el Partido Socialista y esperemos que recapaciten. Ayer votaron en contra de una presidenta del Partido Popular y mañana veremos si hacen otra vez lo mismo, si se comportan exactamente igual que ellos", ha añadido.

Por último ha reiterado que harán "todo lo posible" para que Extremadura se ponga en marcha con "María Guardiola como presidenta y cuatro años por delante para hacer grandes cosas".