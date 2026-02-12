El temporal deja en Burgos árboles caídos, un socavón e inundaciones en instalaciones deportivas

Andrea Ballesteros, durante su atención a medios tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO

El temporal ha provocado que el servicio municipal de Bomberos haya actuado en más de una veintena de ocasiones en las últimas horas por caídas de árboles, un socavón en la calle San Martín de la Bodega e inundaciones en instalaciones deportivas.

En este sentido, y según ha señalado a portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, la concejalía de Deportes ha iniciado "una revisión exhaustiva" de las instalaciones municipales, detectando daños por "filtraciones y humedades" en la pista de hockey de El Plantío y en las pistas de pádel del complejo de San Amaro.

Sin embargo, la situación "más crítica" se localiza en el frontón de San Pedro y San Felices, donde se ha tenido que interrumpir la actividad, debido a que el estado de la cubierta "impide su uso con seguridad".

El temporal ha puesto en alerta al servicio de mantenimiento de parques y jardines tras la caída de un árbol "en Fuentes Blancas durante la pasada madrugada" y otro incidente similar la semana anterior. Ballesteros ha confirmado que se está realizando una "revisión exhaustiva del arbolado en la ciudad", priorizando aquellos ejemplares que por su ubicación "puedan afectar a viviendas o viales de tráfico".

La portavoz ha indicado que, pese a la aparatosidad de la caída del árbol en la carretera BU-800, no ha habido que lamentar daños personales "también por la hora en la que se ha producido, sobre las 5.00 horas".

OTROS ÁMBITOS

En el ámbito urbanístico, la Junta de Gobierno ha procedido a la aprobación de los planes de seguridad y salud de dos proyectos estratégicos para la ciudad. Se trata, por un lado, de la segunda fase de ejecución de las obras de urbanización del tramo 4 del Bulevar y, por otro, de los trabajos de restauración de los lienzos L3, L4 y L5 de la muralla, que incluyen la Puerta y el Torreón de Doña Lambra.

En materia de Servicios Sociales, el Ayuntamiento ha adjudicado a la Fundación Lesmes el Servicio de Urgencia Social (SUS) por un canon anual de 46.800 euros. El contrato establece una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro.

Este recurso de atención primaria está específicamente diseñado para grupos en situación de desamparo o crisis "originado por unas causas, que sean imprevisibles de aparición súbita, que sean puntuales y de carácter transitorio", tratando de dar respuesta "inmediata a situaciones de emergencia social que puedan surgir en el municipio", ha detallado la portavoz.

Ballesteros ha validado también la cuenta justificativa de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para acciones en materia de salud. En total, se ha autorizado el pago de 49.019,89 euros repartidos entre 20 asociaciones locales que desarrollaron sus proyectos durante el pasado ejercicio 2025.

Con este paquete de ayudas, el Consistorio busca "fortalecer el tejido asociativo" que trabaja en la prevención y apoyo sanitario, garantizando la continuidad de programas esenciales para la ciudadanía burgalesa.