Teoría y práctica para aprender a identificar la fauna, en un taller de rastreo del Ayuntamiento de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aprender a identificar mamíferos, aves o reptiles a través de los rastros que dejan en la naturaleza ha sido el objetivo de un taller de rastreo de fauna que se ha celebrado este sábadi en el Centro Medioambiental de San Nicolás y que ha congregado a una decena de participantes.

Teoría y práctica han ido de la mano en esta actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento de Ávila que ha permitido a los participantes, a los que ha dado la bienvenida la concejala de Medio Ambiente del Consistorio abulense, Cristina García, aprender de los especialistas que integran el equipo didáctico del Centro Medioambiental San Nicolás y, con posterioridad, poner en práctica lo aprendida en unas sendas por espacios naturales del término abulense como la ribera del río Adaja o el entorno del embalse de Serones.

A través de esta actividad, durante toda la jornada, los asistentes han podido conocer las características generales de las huellas y rastros de los animales más frecuentes del entorno, la forma de interpretarlos, cómo obtener esas huellas en escayola* además de trabajar sobre otro tipo de indicios, como plumas, egagrópilas o excrementos.

Este taller se completa, también dentro de la programación medioambiental del Consistorio, con una jornada de voluntariado que se desarrollará mañana domingo, desde las 10 horas, en el jardín del Centro Medioambiental San Nicolás.

En ella, los participantes trabajarán en la construcción de un gran refugio de insectos con el que cuenta este espacio, dentro de su proyecto de biodiversidad.

A través de esta iniciativa, se busca favorecer la participación ciudadana en aspectos relacionados con el conocimiento y conservación de la biodiversidad urbana, de modo que, además de trabajar en la torre de insectos del centro, se construirán también cajoneras de cultivo para plantar semillas de plantas nutricias y nectíferas.

Para participar en esta actividad gratuita, de unas dos horas de duración, es necesario inscribirse, enviando un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com