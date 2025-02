Del Teso (Vox) señala a Menéndez por sembrar "discordia" en Salamanca y denuncia "presiones" para dejar su cargo

SALAMANCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El único diputado de Vox en Salamanca, Celestino del Teso, ha señalado al presidente provincial de la formación, Carlos Menéndez, de "sembrar discordia" en el Grupo, al tiempo que ha denunciado haber recibido "presiones" para que renunciara a su cargo.

En rueda de prensa, del Teso ha exigido "un nuevo Comité Ejecutivo Provincial, la restitución de los dos procuradores en sus funciones en las Cortes dentro del grupo y el reconocimiento de la renovación del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Salamanca".

Durante su intervención ha asegurado que ni él, ni los compañeros a los que representa, "un 80 por ciento de Vox en la provincia y capital", en sus palabras, trae "problemas, solo soluciones". "Cuanto antes llegue la justicia, antes llegará la paz" ha subrayado.

En este punto, ha asegurado que la situación que vive el partido en la provincia se resume en "la pésima gestión" de la Dirección Provincial por su "política y pactos post electorales" en el Ayuntamiento de Sotoserrano, Béjar, Carrascal de Barregas y Topas, ha enumerado. También por los "intolerables ataques" a miembros del equipo de Vox en Salamanca "amparados e impulsados" por el presidente Carlos Menéndez y la "pésima gestión" de la organización del partido en la provincia que ha conducido, a su juicio, al "colapso". "Estas tres cuestiones tienen un responsable fácilmente identificable: el presidente provincial" ha zanjado Del Teso.

Según ha señalado el diputado en rueda de prensa, los que se presentaron en Salamanca por Vox abandonaron sus "actividades y zona de confort" para dejarse "la vida e iniciar una aventura difícilmente soportable si quien tenía que estar al mando sembró discordia", en relación a Menéndez.

Del Teso ha explicado que había guardado silencio "por respeto" al partido al que pertenece y en el que quiere "seguir", si bien ha lamentado que sus opiniones "constructivas" no sean tomadas "en cuenta" y haya recibido "presiones o amenazas" para dejar el cargo.

Del Teso ha pedido a la Dirección Nacional que le llame, "aunque sea para algo malo", ya que estas "críticas", las hace "por devoción a los principios" de un partido, al que no va a "traicionar nunca".

Celestino del Teso ha confirmado que no renunciará al acta, a pesar de haber tenido su "carta de dimisión escrita", si bien "cambió de opinión" cuando supo lo que pasaba. "No estamos poniendo a Vox en la provincia en peligro, pero sí lo hacen los que deben estar al frente de esta familia y no lo han hecho", ha finalizado.