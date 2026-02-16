'Thauma', un poema visual y sin texto, llega este miércoles al Auditorio Ciudad de León

El poema visual 'Thauma' se pondrá en escena este miércoles en el Auditorio Ciudad de León.
Publicado: lunes, 16 febrero 2026 10:44
LEÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Thauma', de la compañía La Mula, se pondrá en escena este miércoles en el Auditorio Ciudad de León, a través de un poema escénico de teatro visual y sin texto que se presenta como un viaje por una cabeza "maravillada".

La dramaturgia recae en Jorge Gallardo y la dirección, compartida, en Andreu Martínez Costa y Mada Puig Torres. Estos dos últimos forman La Mula, una compañía de teatro que trabaja con las artes visuales, los títeres y el espacio.

'Thauma' está interpretada por Marina Rodríguez, Juan Carlos Panduro y Erol Ileri Llordera. Este poema visual se representará en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El viaje que propone esta obra funciona como un juego poético en el que se confunden "el arriba y el abajo, el fondo y la figura, lo grande y lo pequeño", creando diferentes maneras de ver lo mismo. Sigue los códigos de la novela gráfica y el teatro de objetos, ofreciendo un paisaje que se va abriendo, desvelando su interior.

De esta forma, 'Thauma' se configura como un poema escénico centrado en la capacidad de maravillarse y quedarse suspendido en un terreno poético que no tiene finalidad, conclusión ni cierre. Apela al humor, a la belleza, al misterio y a lo inesperado; "a un asombro que no formula pensamiento, pero que puede ser la semilla del propio pensar".

El precio de las entradas es de 10 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la App como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

La obra ha recibido el Premio de la Crítica de Barcelona 2025 a nuevas tendencias, el Premio Teatro Barcelona 2024 a escena híbrida y el premio al mejor diseño de espacio escénico de los Premios Max 2025.

