'The Beatles and India': mapa del viaje que marcó un antes y un después

Cartel de la exposición 'The Beatles and India'.

Cartel de la exposición 'The Beatles and India'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la India de Valladolid acoge, por primera vez en España, la exposición 'The Beatles and India', que analiza la estrecha relación del cuarteto de Liverpool con los sonidos del país asiático, cuya influencia en la trayectoria posterior de la banda fue notable tanto en la faceta musical como en la espiritual.

La muestra supone uno de los tres hitos que rememoran la relación entre 'The Beatles and India', pues el documental homónimo, de la productora Silva Screen Records de Londres, se proyectará el próximo 26 de octubre en la sección Tiempo de Historia de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Además, se complementará con un concierto de versiones de las canciones de la banda a cargo de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee, junto a otras actividades paralelas.

La presentación de la misma ha corrido a cargo del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto a la ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Cultura de la India, Meenakshi Lekhi, y el embajador de este país en España, Sanjay Verma. La Casa de la India, constituida en Valladolid en 2003, es uno de los tres centros culturales que el Gobierno de la India tiene reconocidos en Europa, junto a Berlín y Londres.

Se trata, según ha explicado Puente, de una "atractiva muestra que se ocupa de la particular relación que se estableció entre la famosa banda de Liverpool, especialmente de George Harrison, y la India, país que influyó notablemente en la música de los Beatles y también en la faceta espiritual de sus miembros, hasta el punto de que marcaría un antes y un después en el cuarteto inglés".

"Espero que esta muestra, junto al estreno en España del documental sobre los Beatles y la India y los conciertos complementarios, ayuden a nuestros amigos españoles a apreciar la música india y que eso acerque también a ambas naciones", ha señalado, por su parte, la ministra.

"Encantada" se ha mostrado también con la inauguración de la muestra la comisaria de la misma, Blanca de la Torre, quien ha invitado al público a este "viaje de múltiples narrativas", el que llevó a los Beatles a India, a Rishakesh, en 1968 y que, "tirando del hilo, conduce también a otras figuras y puntos de referencia, como la relación entre George Harrison y Ravi Shankar, embajador de la música india en España".

De hecho, Shankar fue el elemento clave para comprender el interés de Harrison con la cultura india, una fascinación que en sus inicios contagió al resto de los Fab Four ("los cuatro fabulosos"). Hay otro importante un hito musical presente en esta muestra: el Concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en agosto de 1971 y del cual se cumple este año su cincuenta aniversario. Fue promovido por Harrison y Shankar y conocido como el primer concierto benéfico de la historia musical a nivel internacional, que tuvo como objetivo recaudar fondos a través de UNICEF para los niños de Bangladesh.

La exposición 'The Beatles And India' incluye material cedido por diferentes entidades y prestamistas privados procedente de numerosos países, inclusive personalidades como Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison, que ha sido invitada para asistir como invitada especial a Seminci.

La muestra contiene fotografías originales y reproducciones; manuscritos y cartas originales; el disco de oro a George Harrison por The Concert for Bangladesh; audiovisuales; letras de canciones compuestas en la India; un sitar original de Ravi Shankar; e instrumentos de la India; entre otros materiales.

Aparte de la película documental que se presenta en Seminci con el título 'The Beatles and India', también tiene un lugar destacado en esta exposición un espacio sonoro inmersivo dedicado al álbum homónimo producido este año por Silva Screen Records de Londres, que se podrá adquirir durante la exposición en la Casa de la India como primicia mundial previo a su lanzamiento, y que incluye canciones de importantes artistas indios interpretando versiones de canciones de The Beatles relacionadas con la India. Se están haciendo gestiones desde la Casa de la India para que tres de estos músicos, (Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee,) puedan viajar a finales de octubre desde la India a Valladolid para ofrecer un concierto en el marco de la jornada 'Beatles Forever' de la Seminci.

La exposición 'The Beatles and India', es la muestra con mayor proyección internacional producida hasta ahora por la Casa de la India y ya hay otros espacios y centros culturales de España, Alemania y Reino Unido interesados en acogerla en 2022.

Se podrá visitar en su sede desde el 16 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2021 de martes a domingo de 12 a 14 horas, y de 18 a 21 horas.