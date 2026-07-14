'Bajo tierra' transformará el patrimonio leonés en "arte vivo" desde el 29 de julio con circo, magia o teatro

La Diputación de León ha acogido este martes la presentación de 'Bajo tierra 2026. Artes de lo mínimo'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León albergará desde el próximo día 29 de julio la séptima edición de 'Bajo tierra 2026. Artes de lo mínimo', una propuesta que llevará la cultura a las bodegas y transformará el patrimonio leonés en "arte vivo" a través de espectáculos de circo, magia, teatro, exposiciones o charlas.

En esta séptima edición del evento, en la que el subsuelo "tomará la palabra" para ofrecer una experiencia íntima, las acciones culturales se desarrollarán en Algadefe, Grajal de Campos, Gordoncillo, Toral de los Guzmanes, Valderas y Castilfalé entre los días 29 de julio y 4 de agosto.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez, ha destacado durante la presentación de la iniciativa que se trata de una cita innovadora, "referente indiscutible" en la esfera cultural del ámbito rural leonés que, además, contribuye a la lucha contra la despoblación. Por este motivo, ha invitado a los leoneses a sumergirse en este "viaje único".

Emilio Martínez ha estado acompañado por la diputada de Juventud, Patricia Martínez; el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco; el alcalde de Valderas, Agustín Lobato; la concejala de Cultura de Grajal de Campos, Justina de Godos, y el representante del Centro Dramático Leonés Enrique López.

Urbano Seco se ha referido a esta propuesta como un evento "singular" que ha crecido a lo largo de los años para poner en valor el patrimonio y la cultura, cuya conjunción fomenta el desarrollo y repercute positivamente en la economía de los pueblos.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor el patrimonio que existe en las bodegas de la provincia y ha expresado la necesidad de conservarlo y de enseñarlo. "No podemos permitir que se nos vaya ese patrimonio", ha apostillado.

HABÍA "VIDA EN ABUNDANCIA"

Por su parte, Agustín Lobato ha recordado las vivencias en las bodegas en el pasado, cuando estos espacios estaban "llenos de vida" y en ellos "se cocía de todo": pensamiento, intercambio de experiencias, discusiones enriquecedoras. "Se elaboraba el pensamiento, la vida y las relaciones humanas", ha rememorado, para añadir que en la oscuridad de esas bodegas había "vida en abundancia", que es lo que ahora hay que "resucitar".

En esta misma línea se ha pronunciado la concejala de Cultura de Grajal de Campos, Justina de Godos, que ha señalado que las bodegas eran en el pasado "un mundo aparte" donde se vivían experiencias bonitas y ha puntualizado que, en el caso del municipio al que representa, la programación de 'Bajo tierra' tendrá lugar en el castillo.

PROGRAMACIÓN

Enrique López, representante del Centro Dramático Leonés, ha desgranado la programación, que incluye la conferencia de Juan Manuel Amez 'Secretos en las cuevas bodegas' y una exposición fotográfica; un espectáculo de José Bono, 'La calculadora humana', en el que se unen humor y cálculo mental; la propuesta de percusión de Rodi Ritmos 'El viaje del ritmo' o 'Algo muy tocho', de Pez Limbo, un thriller de humor 'canalla'.

Igualmente, Minusmal pondrá en escena 'Simplemente Clara', un espectáculo de "belleza singular" que lleva a la marioneta a la "expresividad suprema"; Auskalo Teatro escenificará la comedia sobre la vida 'Pipo y Lupa, estudio en bermellón'; El mono habitado mostrará 'Diario del enemigo', una propuesta "de teatro dentro del teatro" y Gonza Martini acercará la magia de fuego y aire en 'El alquimista del aire'.

Las entradas de todos los espectáculos son gratuitas, aunque es necesario recoger las invitaciones de manera previa en los ayuntamientos o en las oficinas de turismo en horario de mañana.