Titirimundi celebra su 36 edición con una vuelta a sus fechas habituales en el mes de mayo y a su formato habitual

SEGOVIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, celebrará su 36 edición volviendo a sus fechas tradicionales en primavera, del 12 al 16 de mayo, y recuperando de forma directa su formato habitual con algunos espectáculos de calle, talleres, Titiricole o el carrusel. Se van a poner a la venta un total de 8.213 entradas para las actuaciones del Festival.

Así lo ha comunicado la directora del Festival, Marián Palma, junto a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero; el vicepresidente de la Diputación de Segovia, José María Bravo; el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías, y la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín.

"El regreso a la celebración del festival en mayo, con el sobreesfuerzo que ha implicado desde la 35 edición, celebrada en septiembre de 2021, así como la de 2020, también en septiembre, ha de ser con cautela y poco a poco y siguiendo el camino que nos marcan la realidad y las circunstancias", ha afirmado la directora del Festival.

En esta edición, el Festival estará compuesto por 37 compañías de diez países diferentes, 33 de las cuales realizarán 177 funciones en 22 espacios de Segovia capital.

La 36 edición de Titirimundi va a dar importancia al teatro de objetos donde no faltarán otros géneros como el hilo o los guantes, con presencia de compañías francesas y también por primera vez de países como Canadá, Israel o Eslovenia.

"De hecho se vuelve a abrir Titirimundi a espacios privados, como la Casa Álvaro de Luna, la Sala Sirenas del Casino de la Unión o el Palacio Episcopal, donde también se celebrará la tradicional noche de improvisaciones y música con La Troupé de la Merced", ha explicado Palma.

Entre las actuaciones más destacadas, se encuentra el estreno de 'Sofie Krog Teatre', en la Plaza mayor de Segovia. Esta obra utiliza títeres de guante con una "renovadora" estética cartoon.

PATROCINADOR PRINCIPAL

El Festival cuenta con un presupuesto inicial de 205.000 euros, de los cuales 100.000 euros son abondados por el Ayuntamiento de Segovia como principal patrocinador.

A su vez, también se ha firmado un convenio entre Titirimundi, el MUSEG y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para que, en el mes de julio, los días 23 y 24, se represente la obra 'Soñando el carnaval de los animales', de Títeres Etcétera, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2014. Se trata de un espectáculo de gran envergadura que se podrá verse en el Jardín de San Juan de los Caballeros.

"Titirimundi se identifica con Segovia y Segovia se identifica con Titirimundi, esta es la razón por la que la ciudad ha mantenido siempre su respaldo económico, su respaldo presupuestario al festival también su apoyo logístico y organizativo", ha aseverado Luquero, quién también ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento es consciente de "su contribución al enriquecimiento cultural de los ciudadanos y ciudadanas de Segovia, y también a su contribución al desarrollo económico al convertirse durante años en un motor de atracción turística".

TÍTERES EN LA PROVINCIA

La Organización de Titirimundi también ha dado a conocer que el Festival volverá a extenderse a la provincia, gracias al convenio que tienen con la Diputación de Segovia.

De esta manera, por medio de una aportación superior a los 32.000 euros, la Diputación subvencionará un total de 42 funciones en 28 municipios del territorio, que se sucederán a lo largo de un mes, desde el próximo 29 de abril hasta el 29 de mayo, y que serán cofinanciadas por los ayuntamientos en un porcentaje mayor o menor en función de su población.

"Es muy importante que los títeres y la cultura llegue a la provincia de Segovia y la Diputación contribuye un año más a poder acercar este teatro de títeres, esta cultura diferente a los municipios de la provincia de Segovia que, quizás, por ellos mismos no podrían hacerlo", ha explicado José María Bravo.

APOYO DEL GOBIERNO Y DE LA JUNTA

Por otro lado, también Titirimundi ha recibido apoyo económico por parte de la Junta de Castilla y León que, según ha anunciado el delegado territorial, asciende a una cantidad de casi 69.000 euros.

"Esta subvención va a redundar en una programación de la calidad a la que acostumbra el festival, y una programación que sirva para fidelizar aún más al publico segoviano y para conseguir que las calles y plazas de Segovia se llenen de ese publico procedente de las ciudades que nos rodean y, sobre todo, como siempre ha sido de Madrid, pero también de todas las ciudades de la Comunidad", ha asegurado Mazarías.

Al mismo tiempo, la subdelegada del Gobierno ha afirmado que Titirimundi es "un referente" nacional e internacional de forma "indiscutible".

También ha recordado que el año pasado, el Gobierno de España, a través desde el Ministerio de Cultura, hizo acreedor al Festival del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que, para Martín, no supone más que "reconocer la evidencia" de la importancia que tiene hacer un festival de títeres no solo para Segovia si no para España.

"La cultura es educación y la cultura es fuente de transmisión de valores, de igualdad, y hoy más que nunca, Castilla y León necesita de esos valores y necesita de esa igualdad, y Titirimundi sin ninguna duda contribuye a la transmisión de ellos", ha zanjado Martín.