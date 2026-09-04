Todas las provincias de CyL en aviso este sábado por altas temperaturas, que pueden llegar a 39 grados al sur de Ávila

Avisos meteorológicos por altas temperaturas para el 4 de septiembre de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán en aviso por altas temperaturas, el sur de Ávila en naranja y el resto en amarillo, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, todos los avisos se han establecido entre las 13.00 y las 21.00 horas y el más alto estará vigente al sur de Ávila, donde será naranja (peligro importante) por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados centígrados.

El resto de avisos son amarillos (peligro bajo) por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados en el Condado de Treviño (Burgos), la Meseta de Salamanca, Valladolid y Zamora, y de 37 en el norte de la provincia burgalesa.

Por su parte, los termómetros pueden alcanzar los 36 grados en la Meseta de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Soria, El Bierzo (León) y el sur de Salamanca.

Además, el aviso amarillo estará vigente en el Sistema Central de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, la Cordillera Cantábrica de Burgos y la Ibérica en esta provincia y en la de Soria.