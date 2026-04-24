Todos los entornos escolares de Salamanca superan los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS

María del Mar Caicedo (i) de Barrios por el Clima y Teresa Vicente (d), de Ecologistas en Acción, responsable de la campaña. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal de Barrios por el Clima han presentado un informe con los resultados de su quinta campaña de medición de dióxido de nitrógeno (NO2) en entornos escolares, en el marco de la campaña europea Clean Cities, que asegura que todos espacios superan los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS en Salamanca.

Ecologistas en Acción de Salamanca y la plataforma Barrios por el Clima de la que forman parte tanto Ecologistas en Acción como diversas asociaciones vecinales (ZOES, Garrido Contigo, Cuidamos Villamayor, Asociación de Vecinos de Tejares, Asociación Vecinal Bretón, Asociación Los Alcaldes, El Volcán de Garrido y la Asociación El Zurguén), otros colectivos como el Comité de Bici Urbana Guardabarros y el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y vecinos a título individual han llevado a cabo este estudio.

Esta acción se integra en la quinta campaña de ciencia ciudadana de la coalición europea Clean Cities, una iniciativa "clave para concienciar sobre la movilidad sostenible y el impacto del aire contaminado en la salud de las y los menores".

En esta edición se ha fiscalizado la calidad del aire en 412 puntos críticos de 66 municipios de todo el país y se ha incluido el análisis detallado de los entornos escolares de Salamanca, como han subrayado este viernes en rueda de prensa desde Ecologistas en Acción.

La responsable de la campaña, Teresa Vicente Ramos, ha asegurado que mientras la estación oficial de la calle La Bañeza (en el barrio de El Zurguén) marca "unos cómodos 15,4 nanogramos por metró cúbico la realidad, que vive la comunidad educativa a pie de aula es otra muy distinta".

El informe compara los datos registrados en noviembre de 2025 con los tres grandes marcos de seguridad, y las cifras son "alarmantes", han abundado. "Dos centros han roto la barrera del límite legal vigente de 40 nanogrampos por metro cúbico. El CPC San Juan Bosco (45,9 nanogrampos por metro cúbico) y el CEIP Juan Jaén (40,2 *g/m*) están hoy en una situación de ilegalidad que el Ayuntamiento de Salamanca no puede seguir ignorando", han denunciado.

Por otro lado, el cien por cien de los centros educativos medidos supera el límite de 10 nanogrampos por metro cúbico recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Incluso el CEIP Piedra de Arte (Villamayor), el más 'limpio' de la muestra con 17,3 nanogrampos por metro cúbico, casi duplica lo que la ciencia considera seguro", han añadido. "Con la nueva Directiva Europea en el horizonte (límite de 20 nanogrampos por metro cúbico), el 85 por ciento de los centros escolares de la ciudad fracasaría, lo que obligará a una reducción drástica de emisiones en tiempo récord", ha indicado.

Esta brecha demuestra que la red de medición actual "no está cumpliendo su función de proteger a las personas más vulnerables ya que no refleja la realidad de la calidad del aire salmantino", han advertido.

"No podemos decir que Salamanca tiene aire limpio cuando el 100 por cien de los entornos escolares medidos superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud", ha denunciado en este caso una de las integrantes de Barrios por el Clima, María del Mar Caicedo. La "fuerza" de este informe, ha indicado, reside en la ciencia ciudadana, al ser las propias asociaciones y colectivos vecinales quienes han gestionado directamente los captadores al colocarlos en las puertas de los centros educativos.

Esta metodología permite obtener una radiografía" real y a pie de calle que la estación oficial, alejada del tráfico, no logra registrar".

"Al involucrarse en la recogida de muestras, la comunidad deja de ser pasiva para convertirse en protagonista de la vigilancia de su propio entorno", han apuntado, para defender que generan "una base sólida para exigir políticas que prioricen la salud frente al coche".

"A pesar de su carácter participativo, el proceso cuenta con un estricto rigor técnico. Las mediciones se han realizado mediante captadores pasivos de difusión, un sistema estandarizado y analizado por laboratorios acreditados que garantiza resultados fiables, contrastables y precisos", ha añadido Teresa Vicente.

MEDIDAS EFICACES

"Los datos de la campaña 2025 dejan en evidencia la actual planificación municipal", han remarcado en la presentación del informe. "El CEIP Santa Catalina, ubicado dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es de los pocos que respira un aire algo más limpio (19,1 nanogrampos por metro cúbico), demostrando que la restricción del tráfico funciona", ha subrayado Vicente.

Sin embargo, los colegios con los peores datos de la ciudad han quedado fuera de esta protección. "La ZBE de Salamanca no se ha diseñado pensando en la salud, sino en el trámite administrativo y pensando en no molestar demasiado al coche", han lamentado desde la plataforma.

Para revertir esta situación, Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima exigen al Ayuntamiento un plan de choque "real".

Entre las medidas propuestas se encuentra tener una medición más representativa; un plan integral de protección de los entornos escolares para reducir la contaminación atmosférica alrededor y peatonalizar (o pacificar al menos) las calles de alrededor; incentivar la elección del colegio de barrio volviendo al sistema de distritos; cero humos en la puerta; entornos vivos y naturales, naturalizar los entornos escolares para mitigar el efecto 'isla de calor'; movilidad activa, crear carriles bici seguros y caminos escolares; e incentivar el uso del transporte público.

Ambos colectivos han pedido una reunión con el Ayuntamiento para presentarles este informe, para lamentar no haber recibido respuesta hasta el momento.