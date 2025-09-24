Unanimidad para reconocer la categoría profesional de bombero forestal en CyL antes de 2026

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en las Cortes han respaldado la iniciativa socialista de reconocer la categoría profesional de bombero forestal en Castilla y León antes del 31 de diciembre del presente año.

El Grupo Parlamentario Popular y, en concreto, el procurador José Alberto Castro, ha garantizado la voluntad de la Junta de negociar el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, algo que, además, como ha recordado, es ya "una obligación" en cumplimiento de la Ley estatal, lo que ha conllevado el voto favorable a este punto de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que finalmente ha salido adelante en su conjunto pese a la abstención de PP y Vox.

En concreto, el procurador socialista Pedro González ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de acumular "el triste récord" de hectáreas arrasadas por incendios en Castilla y León y ha tildado de "auténtico desastre" la gestión de la Junta ante la oleada de incendios.

En el Pleno de las Cortes, González ha recordado que los veranos de 2021, 2022 y 2025 han batido sucesivamente cifras de superficie quemada en la Comunidad, con episodios que han superado las 30.000 hectáreas en Zamora y Ávila y que este último verano han alcanzado "más de 160.000 hectáreas, con la pérdida de cuatro vidas". Ha asegurado que los profesionales "han sido excelentes", pero ha culpado a la Junta de una "nefasta" gestión y coordinación de los medios.

El representante del PSOE ha criticado que PP y Vox rechazaran en 2024 una proposición socialista para dotar a Castilla y León de un operativo público estable y coordinado de bomberos forestales, un modelo que, a su juicio, habría permitido reforzar la prevención y la extinción de los incendios, por lo que ha pedido el respaldo de todos los grupos a la nueva PNL presentada este miércoles, que finalmente se ha aprobado pese a la abstención de PP y Vox en seis de sus siete puntos.

En este sentido, ha recordado que los trabajadores del operativo en Castilla y León se encuentran "entre los peor pagados de España" y ha acusado a la Junta de "despreciar reiteradamente" las demandas del colectivo pese a las advertencias.

Frente a esta situación, González ha puesto como ejemplo de voluntad política al Gobierno de España, que en el Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre aprobó un coeficiente reductor de la edad de jubilación para los bomberos forestales, lo que permitirá a quienes acrediten 15 años de servicio rebajar su edad de retiro en tres años.

Con esta premisa ha defendido que con la iniciativa socialista, que recoge la demanda de las organizaciones sindicales, la Comunidad reconocería a estos trabajadores como bomberos forestales "con plenos derechos", por lo que ha reclamado al PP "deje de mirar para otro lado" frente a un colectivo que, según ha dicho, ha sufrido abandono en la Comunidad.

De este modo, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha defendido la importancia de transformar el operativo contra incendios en Castilla y León en un cuerpo "permanente y estable", al lamentar que este verano se hayan calcinado 160.000 hectáreas y se hayan perdido vidas humanas mientras el dispositivo, según ha dicho, sigue siendo "temporal, precario y desbordado".

Del mismo modo, el procurador Francisco Igea ha reclamado la votación por separado del punto en el que el PSOE pide el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, al ser un asunto "clave", al tiempo que ha acusado al PP de "soberbia y falta de empatía". "Quiero ver hasta dónde llega la infinita soberbia del Partido Popular, que tras lo ocurrido pueden venir aquí a decir que estos señores no eran ni bomberos", ha reprochado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha votado sí a la iniciativa socialista con el fin de reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios y ha criticado la ausencia de los consejeros en el debate de esta PNL en las Cortes. Fernández ha recordado que lo vivido con los incendios en la Comunidad este verano ha sido "una auténtica catástrofe" y "un desastre de gestión" por parte de la Junta, al tiempo que ha instado al PP a que respalde el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal.

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha afirmado que resulta "frustrante" debatir propuestas que luego no se ejecutan porque "al PP le importan tres narices lo que se apruebe", un punto en el que ha señalado que muchos trabajadores del operativo contra incendios llevan más de dos décadas con "contratos precarios", lo que supone que desempeñaban su labor sólo seis meses al año, a pesar de que la realidad ha demostrado la necesidad de un dispositivo permanente.

Finalmente, ha destacado que las actuales condiciones laborales y estructurales no permiten responder de forma adecuada a incendios "de sexta generación" que, ha dicho, están marcando récords de devastación en Castilla y León.

En debate de esta PNL, el procurador de Vox Ignacio Sicilia ha sostenido que las carencias en personal, medios, prevención, formación y coordinación han sido "la culminación de la ineficacia e ineficiencia de las administraciones públicas" y ha afirmado que las consecuencias las han pagado "los más débiles", desde la población rural hasta los propios equipos de extinción y la fauna silvestre.

El procurador de Vox ha denunciado que mientras a las empresas privadas se les exigen cada año planes de prevención y protección con sanciones en caso de incumplimiento, las administraciones no han aplicado esas mismas medidas a sus propios trabajadores, muchos de ellos temporales durante décadas y ha criticado que se haya creado "un Estado caro, burocrático e ineficiente" al servicio de "coches oficiales, despachos y sueldos" en lugar de resolver los problemas reales de la ciudadanía.

Sicilia ha explicado las enmiendas a la iniciativa socialista, algunas de adición, que finalmente han sido rechazadas, para abordar lo que considera la raíz del problema: las políticas europeas vinculadas al Pacto Verde y a la Agenda 2030 que, a su juicio, han generado incendios más virulentos por imponer condiciones alejadas de la realidad del campo.

Finalmente, el procurador del Grupo Popular en las Cortes José Alberto Castro Cañibano ha puesto en valor la labor de quienes integran el operativo contra incendios y ha reprochado al PSOE que utilice las consecuencias de los incendios como "arma política", con preguntas y acusaciones que, según sus palabras, "se han basado en la mentira" e incluso en imputar a la Junta la responsabilidad de los fallecimientos de los trabajadores, algo que ha calificado de "indecente".

Castro Cañibano ha recordado que en Castilla y León se han registrado más de 800 incendios sólo este año y más de 20.000 en la última década, casi todos provocados "por negligencias o mala fé". "Obviar que los culpables están en quienes prenden fuego y no en quienes gestionan es faltar a la verdad", ha sostenido.

Castro ha criticado que el PSOE presente iniciativas en las Cortes sobre la creación de un cuerpo de bomberos forestales cuando, ha dicho, el Gobierno de España aprobó seis años después una ley estatal sin garantizar que el servicio fuese íntegramente público. Ha acusado a los socialistas de "demagogia" y de defender en campaña la gestión directa de los servicios públicos mientras en ayuntamientos como Zamora o Valladolid han mantenido modelos mixtos. "No son de fiar", ha afirmado.

El procurador 'popular' ha subrayado que la Junta ha apostado por la mejora del operativo contra incendios a través del diálogo social, con más medios, más presupuesto y ha garantizado que mantiene la disposición a seguir negociando con sindicatos y a aplicar la declaración de bombero forestal porque "es una obligación", al tiempo que ha pedido a la oposición que abandone la confrontación partidista y se sume al objetivo común de fortalecer un dispositivo estable y eficaz.