Tordesillas (Valladolid) acoge el domingo una XXVIII Media Maratón y 10K 2025 de "récord tanto en cantidad como calidad"

Javier González, Diputado de Deportes y Juventud, Miguel Ángel Oliveira, Alcalde de Tordesillas y Jesús Carro, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tordesillas; así como también Laura Vázquez por parte de la Clínica EVODenta - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Tordesillas presenta en la Diputación de Valladolid una XXVIII Media Maratón y 10K 2025 de récord tanto en cantidad como en calidad

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tordesillas se prepara para acoger este domingo, 19 de octubre, la XXVIII Media Maratón y 10K 'Villa del Tratado', una cita deportiva que estrena recorrido en la Media Maratón y que será, además, Campeonato de Castilla y León en ambas distancias con "récord tanto en cantidad como calidad".

Esta cita, perteneciente al calendario nacional y autonómico de atletismo, se ha presentado este miércoles en la sede de la Diputación de Valladolid y ha contado con la participación del diputado de Deportes y Juventud, Javier González; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el concejal de Deportes, Jesús Carro; Laura Vázquez, por parte de la Clínica EVODental, así como un representante Caja Rural de Zamora, dos de las principales entidades privadas que hacen posibles este evento como patrocinadores principales.

A falta de 48 horas para el cierre de inscripciones, la prueba ya ha superado la cifra de participación de años anteriores, con lo que se consolida como una de las citas "más importantes" del atletismo de ruta en Castilla y León, según se ha puesto de manifiesto durante el acto.

En este sentido, el regidor ha destacado que la celebración de la Media Maratón y el 10K Villa del Tratado consolida a Tordesillas como un referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel, tanto en el ámbito federado como en el popular.

"Esta cita supone una magnífica oportunidad para poner en valor nuestro municipio, su entorno, su patrimonio y, sobre todo, el compromiso de sus vecinos con el deporte y con la vida saludable", ha señalado.

GRANDES ESTRELLAS

Asimismo, ha detallado que varios nombres de relevancia han confirmado su presencia en la cita tordesillana. Entre ellos destaca el del marroquí Abderrahmane Aferdi, campeón de España de Media Maratón en 2024 y subcampeón en 2025, quien llega a Tordesillas en un gran estado de forma y decidido a levantar la cinta de meta con una mejor marca en su palmarés de 1h01'.

Pero este tendrá que verse la cara con otros hombres importantes como el uruguayo Cristhian Zamora, actual recordman de Uruguay tanto de media maratón como de maratón y quien regresa directo de Tokio de participar en el Campeonato del Mundo de maratón para tratar de demostrar su preparación para esta cita y quien cuenta con una marca de 1h02'.

Completará esta participación de lujo el también marroquí Zakariya El Boubekraoui, quien viene de conseguir numerosos triunfos en España y quien cuenta con una mejor marca en la distancia de 1h03'.

También estarán presentes los vallisoletanos Rubén Sánchez y Samuel Mateos, dos hombres que llegan también en un gran estado de forma y quienes lucharán por los puestos de honor de la general así como por las medallas del campeonato autonómico.

En la prueba de diez kilómetros también tendremos el honor de recibir a atletas de la talla de Daniel Alonso, vencedor del 10K de Tordesillas en 2024, y quien se encuentra haciendo una temporada sobresaliente que tratará de redondear en esta prueba para proclamarse campeón autonómico de diez kilómetros.

También participarán tres mujeres de nivel como la madrileña Pilar Fernández, una deportista de 35'10" en la distancia y quien posee un podio absoluto en la mítica Behobia-San Sebastián así como tres récords de su categoría Máster 45 en 5.000, 10.000 y 10 kilómetros. Quien también estará presente es la triatleta vallisoletana Elena Diez quien este verano se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España élite de Triatlón Cross, así como Jimena Martín, subcampeona de España de Trail Running en 2017.