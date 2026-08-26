Tordesillas (Valladolid) afronta sus fiestas con un dispositivo coordinado y la previsión de celebraciones tranquilas - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

TORDESILLAS (VALLADOLID), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tordesillas ha celebrado este miércoles la Junta Local de Seguridad con motivo de las próximas fiestas patronales, un encuentro de coordinación en el que se han abordado las principales medidas previstas para garantizar el normal desarrollo de unas celebraciones que tendrán lugar el 8 de septiembre y del 11 al 17 de septiembre.

La reunión ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, así como de los representantes de las diferentes administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia que participan en la planificación del dispositivo especial de las fiestas.

Durante la Junta Local de Seguridad se han presentado el Plan de Seguridad de los Festejos Taurinos y el Plan de Seguridad de los Eventos Musicales, dos instrumentos destinados a establecer una planificación específica para algunos de los actos con mayor capacidad de convocatoria dentro del programa festivo.

En el ámbito taurino, uno de los principales puntos de atención será el Toro de la Vega, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, una de las jornadas que previsiblemente concentrará a un mayor número de vecinos y visitantes.

El dispositivo contempla las necesidades específicas relacionadas con la seguridad, la movilidad, el tráfico, los accesos y la atención ante posibles emergencias.

Por su parte, el Plan de Seguridad de los Eventos Musicales recoge las diferentes actuaciones y propuestas musicales previstas durante las fiestas, incluyendo las actividades organizadas por las pandas de Tordesillas.

Estas propuestas, que forman parte importante de la programación festiva, serán tenidas en cuenta dentro del dispositivo debido a la concentración de público que pueden generar.

La planificación permitirá coordinar los recursos disponibles y establecer las medidas necesarias para que los diferentes actos puedan desarrollarse con normalidad, prestando especial atención a aquellos espacios y momentos en los que se produzca una mayor concentración de personas.

PUNTOS VIOLETA

Dentro de las medidas de prevención y atención previstas durante las fiestas, Tordesillas contará también con Puntos Violeta de información y atención en diferentes ubicaciones del municipio.

Estos puntos estarán instalados en El Foraño, la Plaza Mayor y en las zonas donde se ubican las casetas de las peñas, espacios que durante las fiestas registran una importante concentración de personas y, especialmente, una elevada presencia de población joven.

La instalación de estos Puntos Violeta tiene como objetivo ofrecer información, orientación y atención, así como contribuir a la prevención y sensibilización frente a cualquier tipo de violencia sexual o machista durante las celebraciones.

La ubicación de estos puntos en diferentes zonas permitirá acercar este servicio a los espacios con mayor afluencia de público y facilitar que cualquier persona pueda acudir a ellos si necesita información, ayuda o acompañamiento.

Desde el Ayuntamiento se considera especialmente importante reforzar estas medidas preventivas teniendo en cuenta la elevada participación de jóvenes en algunas de las actividades y propuestas musicales de las fiestas, especialmente aquellas organizadas por las pandas.

Previsión de unas fiestas tranquilas El trabajo de planificación y coordinación desarrollado previamente permite al Ayuntamiento afrontar las próximas fiestas con la previsión de que sean unas celebraciones tranquilas y seguras.

En este sentido, desde el Consistorio se ha destacado la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia, pero también de la propia ciudadanía.

El civismo, el respeto y la responsabilidad de vecinos y visitantes serán fundamentales para garantizar la convivencia durante las fiestas.

Por ello, el Ayuntamiento hace un llamamiento a disfrutar de las actividades programadas de manera responsable, respetando las normas y atendiendo a las indicaciones de los profesionales encargados de velar por la seguridad.

La colaboración ciudadana será especialmente importante en los actos que concentren a un mayor número de personas, contribuyendo entre todos a que las fiestas puedan desarrollarse con normalidad y sin incidentes.