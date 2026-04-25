Una tormenta "explosiva" deja acumulaciones de agua en varios puntos de Segovia

SEGOVIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta "explosiva" en Segovia provocó este viernes, 24 de abril, algunos incidentes por la formación momentánea de bolsas de agua y la entrada de agua en edificios, que obligaron a la intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad, según ha comunicado el propio Consistorio.

El suceso más importante se produjo durante la tarde, en torno a las 19.00 horas, cuando las fuertes precipitaciones provocaron concentraciones de hasta 7,4 litros por metro cuadrado, que generaron la entrada de agua en las instalaciones del Mercado Municipal de la Albuera.

En su intervención, los bomberos comprobaron en el lugar una importante acumulación de residuos por la ausencia de limpieza en las bajantes y desagües de la instalación, lo cual propició la saturación de los sistemas de evacuación y la entrada de agua en el interior del mercado, que afectó a las zonas comunes y a varios de los comercios.

El Ayuntamiento ha afirmado que las tareas de mantenimiento y limpieza de los sistemas de evacuación de agua, como de toda la instalación, forman parte de las obligaciones de la Asociación de Industriales del Mercado Municipal de la Albuera, de acuerdo con el artículo cinco del contrato de concesión administrativa entre esa agrupación de comerciantes y el Ayuntamiento de Segovia.

Los bomberos de Segovia que actuaron en el lugar concluyeron en su informe que la presencia de elementos vegetales y de otro tipo de residuos que obstruían los sistemas de evacuación de agua, desagües e imbornales, fueron el motivo principal de las inundaciones en el interior del Mercado de la Albuera.

El desatasco de los sistemas y puntos de evacuación y aguas pluviales hizo que "se restableciera la correcta salida del agua embalsada", apunta el informe, así como que también realizaron una "comprobación preventiva del sótano e instalaciones inferiores del inmueble, verificando que todo se encontraba en orden, a pesar del agua".

El propio Ayuntamiento menciona que ha ejecutado recientemente obras de reforma integral en el edificio, entre las que se incluyen trabajos de trabajos de impermeabilización de cubiertas y fachadas que se mostraron "totalmente eficaces durante los últimos meses, especialmente frente a la temporada invernal".

Por otro lado, la acumulación de agua durante todo el día y la tromba ocurrida al final de la tarde del viernes generaron también otras alarmas por acumulación de agua en puntos como la calle Silverios o Claret, así como la entrada de agua en algunos edificios a través de los vanos de las puertas, como ocurrió en la parte baja del CIS de la Albuera, donde también estuvieron presentes los servicios municipales de emergencia sin que se produjeran consecuencias reseñables.

Asimismo, el agua afectó a los sistemas de funcionamiento del grupo de semáforos que ordenan el cruce de Vía Roma con la calle de las Nieves y la carretera de Trescasas, donde se ha precisado reordenar el tráfico, de modo que los cambios de sentido se realizarán, obligatoriamente, en las rotondas cercanas al cruce hasta que se produzca la reparación del sistema.

La situación de aviso por alerta amarilla se mantiene en Segovia durante este sábado, por lo que, desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos que mantengan las precauciones al circular por la ciudad, tanto en vehículos como a pie, así como en la vigilancia de los cierres de puertas y ventanas de los edificios.