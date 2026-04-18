Las tormentas mantendrán este domingo en aviso a las provincias de Burgos y Soria - AEMET

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad atmosférica afectará este domingo al norte y nordeste peninsular a la par que las temperaturas superarán los 30 grados hasta en nueve capitales de provincia, si bien las provincias de Burgos y Soria se mantendrán en aviso por tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, estarán en aviso desde el mediodía hasta las 20.00 horas el norte de Burgos, el Condado de Treviño, la vertiente Ibérica y la meseta de Soria, donde se prevén tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

La Aemet tampoco descarta algún chubasco localmente fuerte y con granizo.