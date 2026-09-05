Las tormentas podrán mañana en aviso amarillo a Palencia, Segovia, Soria y Burgos, que también tendrá alerta por calor

Archivo - Transeuntes bajo la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BURGOS 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas podrán este domingo, 6 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) a las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Burgos, esta última también en riesgo por altas temperaturas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Segovia y Soria los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 20.00 horas, mientras en el caso de Palencia y Burgos comenzará a las 12.00, con la misma hora de conclusión.

Así, se espera una jornada marcada por la probabilidad de tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes, sobre todo en el tercio oriental y este del Sistema Central.

En general, en Castilla y León el cielo será poco nuboso en el cuadrante suroccidental, mientras en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos de nubes medias, altas y de evolución diurna, con probabilidad de algunos chubascos y tormentas, sobre todo en el tercio norte y este.

Las temperaturas estarán en ligero o moderado descenso y el v viento se prevé variable, con predominio del oeste y suroeste por la tarde, flojo o moderado, con algunos intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas próximas a las tormentas.