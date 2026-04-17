Las tormentas pondrán este sábado en aviso a Soria, Burgos, Segovia - AEMET

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este sábado, 18 de abril, en aviso a las provincias de Soria, Burgos y Segovia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por tormenta se encontrarán activos entre las 14.00 y las 21.59 horas del sábado en la vertiente Ibérica de Burgos y Soria, en el Sistema Central de Segovia y Soria y en la meseta de la provincia soriana.

La Aemet prevé tormentas que podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y tampoco se descarta algún chubasco localmente fuerte y con granizo.

En líneas generales, la Aemet prevé una jornada con cielo poco nuboso con nubes altas al inicio y algunas nubes bajas en el extremo nororiental.

A partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución, con lluvias y chubascos que podrán ir con tormenta, más probables e intensos hacia el este y mitad occidental de la meseta, mientras que en el resto de zonas serán más ocasionales y dispersos.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, menos las máximas en el extremo nororiental, donde bajarán, mientras que el viento será variable tendiendo a sur y suroeste, flojo o moderado, con probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.