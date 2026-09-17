El Torreón de Lozoya de Segovia acoge sábado y domingo unas jornadas dedicadas a la tradición castellana

Una imagen de joyería antigua. - TORREÓN DE LOZOYA

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana, este sábado y domingo, se desarrollarán, en el jardín del Torreón de Lozoya, unas jornadas dedicadas a la tradición más legítima castellana, aquella que viene de herencia directa, que se aprendió con los antiguos y que se mantiene -a duras penas- en las artesanas manos de muy pocas personas que conocen y dominan esas ancestrales técnicas, estilo y motivos.

La actividad se enmarca en la línea de trabajo que la Fundación Torreón de Lozoya y la Fundación La Caixa" a través de CaixaBank- desarrollan para la cesión de espacios al tercer sector segoviano para la materialización o difusión de sus proyectos en marcos adecuados.

En este caso, la Asociación Cultural Ministriles de Cuéllar ha sido la beneficiaria de esta ayuda.

En estas jornadas se podrá ver cómo fue la talla de los antiguos pastores en la paja para hacer cucharas o castañuelas en las largas horas atendiendo el ganado de la sierra, o cómo las mujeres hacían cestos o las conocidas y clásicas "sombreras".

Entre estos los artesanos se encuentra el colectivo 'Trenzando. Memorias del museo del paloteo de San Pedro de Gaíllos' que realizará el domingo de 10 horas a 14 horas una muestra y exposición de todas estas piezas que en ese entorno se realizaban hasta hace muy pocas décadas y que por fortuna se viene recuperando desde hace unos años.

David Núñez, de Viana de Cega (Valladolid) es otro de los artesanos que participan en las jornadas y que lleva muchos años trabajando a punta de navaja castañuelas, saleros, morteros y todo tipo de instrumentos tradicionales castellanos, panderetas, carracas o tejoletas junto a diversos juguetes infantiles.

la oferta cultura se completa con discos y música tradicional castellana y libros especializados en indumentaria, instrumentos, música o cuentos, junto a la joyería tradicional de plata y coral, medallas, cruces, hebillas de plata, telas de paño, lienzo, cintas, medias o pañuelos de seda o algodón.

La jornada del domingo se clausurará a las 12 horas con la actuación de canto y de baile por parte del colectivo 'Corrobla', que, en este caso, ofrecerá un pequeño espectáculo sobre el baile antiguo segoviano.