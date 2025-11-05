Torres celebra que el informe de la UCO "dejó las cosas absolutamente claras" y critica la "difamación" del PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), en Zamora. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo' "dejó las cosas absolutamente claras", y ha criticado "la difamación" y el "ataque al entorno más íntimo" practicado en los últimos meses contra él por parte del Partido Popular.

Torres ha realizado estas declaraciones en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora, donde ha presidido la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape). En ese marco, el ministro ha atendido a los medios y ha respondido a las preguntas acerca del informe de la UCO: "Vuelvo a repetir lo que dije ayer, cuando hice una comparecencia, y es que estoy feliz. Son otros los que tendrían que explicarse", ha aseverado el miembro del Gobierno de España.

En ese sentido, Ángel Víctor Torres ha destacado que ha tenido que responder "30 o 40 preguntas en sede parlamentaria" y varias más en las comisiones del Congreso y en el Senado, y se ha ratificado en todas sus afirmaciones, incluidas las realizadas en relación a Víctor de Aldama. "Me han estado acusando de manera totalmente falsa y me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido, de que el Supremo no me haya citado siquiera como testigo y del cumplimiento de la legalidad", ha enumerado el ministro.

En la misma línea, Torres ha lamentado "el uso torticero" del caso y ha dejado claro que ya respondió el martes y en las comisiones de investigación a las preguntas sobre su presunta relación con Aldama. "He dicho con claridad que la oportunidad para saber si ese señor decía la verdad era el informe de la UCO. Él decía que tenía una relación estrecha y muchísimas conversaciones conmigo; por tanto, muchos encuentros y reuniones. Yo dije que no me constaba ninguna reunión con ese señor, pero no me iban a entrampar porque podía haber habido alguna reunión con más personas y eso bastaba para decir que yo había mentido", ha repasado el miembro del Gobierno.

"Ayer lo que ocurrió es que hay una carpeta en los anexos que dice que entre el señor Aldama y Ángel Víctor Torres solo hay un mensaje. Y eso no lo dice Ángel Víctor Torres, lo dice la Unidad Operativa de la Guardia Civil, que da fue de un trabajo de investigación durante cuatro años", ha zanjado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.